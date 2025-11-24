УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на странице в соцсети Х выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до почтенного возраста 99 лет. В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам", - говорится в заявлении УЕФА.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.