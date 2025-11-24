УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

«

"Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до почтенного возраста 99 лет. В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам", - говорится в заявлении УЕФА.