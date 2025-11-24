В МО подали свыше 13,5 тысячи заявок на выплаты взамен участка земли

Воспользоваться услугой могут те многодетные семьи, которые числятся в списке ожидания на выделение земли. Подать соответствующую онлайн-заявку можно на портале госуслуг региона в разделе "Социальная поддержка", выбрав категорию "Поддержка семей с детьми".