В МО подали свыше 13,5 тысячи заявок на выплаты взамен участка земли
Новости Подмосковья
 
16:08 24.11.2025
В МО подали свыше 13,5 тысячи заявок на выплаты взамен участка земли
С января текущего года жители Московской области отправили свыше 13,5 тысячи заявок на предоставление денежной компенсации взамен выделяемого земельного участка РИА Новости, 24.11.2025
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО подали свыше 13,5 тысячи заявок на выплаты взамен участка земли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина вскапывает грядку
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. С января текущего года жители Московской области отправили свыше 13,5 тысячи заявок на предоставление денежной компенсации взамен выделяемого земельного участка для многодетных семей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство госуправления.
Воспользоваться услугой могут те многодетные семьи, которые числятся в списке ожидания на выделение земли. Подать соответствующую онлайн-заявку можно на портале госуслуг региона в разделе "Социальная поддержка", выбрав категорию "Поддержка семей с детьми".
Чтобы подать заявку, потребуется пройти процедуру идентификации посредством Единого портала государственных услуг (ЕСИА). Далее нужно заполнить электронное заявление, которое автоматически поступит на рассмотрение уполномоченных органов власти. Ответ появится в личном кабинете пользователя сайта.
 
