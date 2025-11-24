Рейтинг@Mail.ru
Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС
20:01 24.11.2025 (обновлено: 22:45 24.11.2025)
Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, турция, анкара (провинция), южная корея, реджеп тайип эрдоган, ли чжэ мен, аэс "аккую"
В мире, Турция, Анкара (провинция), Южная Корея, Реджеп Тайип Эрдоган, Ли Чжэ Мен, АЭС "Аккую"
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике.
"Переговоры между нашими соответствующими учреждениями по вопросу строительства атомной электростанции продолжаются", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Анкаре в понедельник.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Заголовок открываемого материала