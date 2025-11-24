https://ria.ru/20251124/turtsija-2057270901.html
Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС
Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС в республике. РИА Новости, 24.11.2025
Эрдоган: Турция ведет переговоры с Южной Кореей по строительству АЭС