АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. Украина всё больше превращается в плацдарм в сложной геополитической партии, где решения о её судьбе принимаются далеко от её границ, а ключевые игроки преследуют собственные стратегические интересы, считает колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.
Европа готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
"Брюссель недоволен динамикой событий (по урегулирован на Украине - ред.), однако, опасаясь прямого столкновения с США, вынужден поддерживать инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и удерживать переговорный процесс в живом состоянии", - пишет колумнист.
По словам Шендира, не менее показательной стала позиция Великобритании: страна, традиционно придерживающаяся самой жёсткой линии в отношении Москвы, неожиданно дала зелёный свет инициативе.
"По оценкам европейских источников, Лондон предпочёл не вступать в конфликт с Вашингтоном, выбрав роль лояльного союзника, который не мешает американской стратегии. На фоне этих манёвров Украина выглядит как пространство, где пересекаются интересы держав, а судьба войны и мира нередко рассматривается через призму очередного хода в затянувшейся партии против России, далеко от границ Украины", - отметил колумнист.
Президент США Дональд Трамп накануне назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.