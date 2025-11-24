https://ria.ru/20251124/turnikety-2057084767.html
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты
происшествия, москва
На ж/д станции Текстильщики не работают турникеты из-за проблем с электричеством
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Турникеты, кассовые аппараты и информационные табло временно не работают на железнодорожной станции Текстильщики из-за проблем с электричеством, но на движение поездов ситуация не влияет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 8:50 на остановочном пункте Текстильщики Курского направления МЖД произошло нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника энергоснабжения. В связи с этим временно не работают турникеты, кассовые аппараты, информационные табло", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что для оказания помощи пассажирам выделен дополнительный персонал.
"На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в компании.