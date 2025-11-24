Рейтинг@Mail.ru
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/turnikety-2057084767.html
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты - РИА Новости, 24.11.2025
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты
Турникеты, кассовые аппараты и информационные табло временно не работают на железнодорожной станции Текстильщики из-за проблем с электричеством, но на движение... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:18:00+03:00
2025-11-24T11:18:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150073/94/1500739472_0:148:1501:992_1920x0_80_0_0_01b4bd1a88fcdf272f717c473bc4da11.jpg
https://ria.ru/20251124/mzhd-2057041092.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150073/94/1500739472_56:0:1389:1000_1920x0_80_0_0_638a5342baba9808b663081c8c26e676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты

На ж/д станции Текстильщики не работают турникеты из-за проблем с электричеством

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПассажир оплачивает проезд у турникета в метро
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Турникеты, кассовые аппараты и информационные табло временно не работают на железнодорожной станции Текстильщики из-за проблем с электричеством, но на движение поездов ситуация не влияет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
«
"Сегодня в 8:50 на остановочном пункте Текстильщики Курского направления МЖД произошло нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника энергоснабжения. В связи с этим временно не работают турникеты, кассовые аппараты, информационные табло", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что для оказания помощи пассажирам выделен дополнительный персонал.
"На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в компании.
Пассажиры у электропоезда Московского центрального диаметра в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МЖД восстановила движение поездов на участке Лобня — Бескудниково
08:28
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала