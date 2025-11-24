На железнодорожной станции Текстильщики перестали работать турникеты

«

"Сегодня в 8:50 на остановочном пункте Текстильщики Курского направления МЖД произошло нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника энергоснабжения. В связи с этим временно не работают турникеты, кассовые аппараты, информационные табло", - сообщили в МЖД.