"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Можно бесконечно восторгаться пройденным путем завершившей спортивную карьеру Елизаветы Туктамышевой, фигуристка объединяет всех любителей данного вида спорта, органична во всех начинаниях и еще не раз заявит о себе в новом качестве, заявил РИА Новости хореограф и постановщик ледовых программ и шоу Илья Авербух.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга. Она является одной из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах.
«
"Я считаю, что у Лизы была замечательная спортивная карьера, которой можно только бесконечно восхищаться. Она чемпионка мира и чемпионка Европы, но самое главное то, что Лиза - человек, который объединяет всех любителей фигурного катания. И нет такого болельщика, который бы не симпатизировал Лизе Туктамышевой. Она прошла настоящий спортивный путь и с большими победами, и в том числе с большими поражениями. С очень достойным возвращением на лед она показала и свое спортивное долголетие. Я уверен, что Лиза может гордиться своим пройденным путем", - сказал Авербух.
Журова похвалила Туктамышеву за долгую карьеру
24 ноября, 15:54
«
"Но я убежден и в том, что Лиза еще не раз заявит о себе. Может быть, и в качестве тренера, потому что она уже начинает работать с фигуристами, а также в качестве большой театральной ледовой актрисы. И вообще, чем бы Лиза не занималась, она всегда очень органична. В последние несколько лет мы с ней очень тесно сотрудничаем. Работать с ней - одно большое удовольствие, потому что Лиза тактична, интеллигентна и готова к различным творческим экспериментам. Поэтому я думаю, что мы еще не раз порадуем любителей фигурного катания", - подчеркнул собеседник агентства.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе есть победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером
24 ноября, 15:26