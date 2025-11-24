Рейтинг@Mail.ru
"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой
Фигурное катание
 
16:00 24.11.2025
"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой
"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой
Можно бесконечно восторгаться пройденным путем завершившей спортивную карьеру Елизаветы Туктамышевой, фигуристка объединяет всех любителей данного вида спорта,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
илья авербух
спорт, елизавета туктамышева, илья авербух
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Илья Авербух
"Бесконечно восхищаться": Авербух о карьере Туктамышевой

Авербух заявил, что карьерой Туктамышевой можно только восхищаться

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Можно бесконечно восторгаться пройденным путем завершившей спортивную карьеру Елизаветы Туктамышевой, фигуристка объединяет всех любителей данного вида спорта, органична во всех начинаниях и еще не раз заявит о себе в новом качестве, заявил РИА Новости хореограф и постановщик ледовых программ и шоу Илья Авербух.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга. Она является одной из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах.
«
"Я считаю, что у Лизы была замечательная спортивная карьера, которой можно только бесконечно восхищаться. Она чемпионка мира и чемпионка Европы, но самое главное то, что Лиза - человек, который объединяет всех любителей фигурного катания. И нет такого болельщика, который бы не симпатизировал Лизе Туктамышевой. Она прошла настоящий спортивный путь и с большими победами, и в том числе с большими поражениями. С очень достойным возвращением на лед она показала и свое спортивное долголетие. Я уверен, что Лиза может гордиться своим пройденным путем", - сказал Авербух.
Фигурное катаниеСпортЕлизавета ТуктамышеваИлья Авербух
 
