Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:26 24.11.2025
Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером
Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что рада тому, что завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева помогает в... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T15:26:00+03:00
2025-11-24T15:28:00+03:00
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
татьяна тарасова
2025
Новости
спорт, елизавета туктамышева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тарасова
Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером

Тарасова: в России мало хороших тренеров, но Туктамышева может стать прекрасным

Татьяна Тарасова и Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова и Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Алексей Даничев / Алексей Филиппов
Татьяна Тарасова и Елизавета Туктамышева. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что рада тому, что завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева помогает в работе Алексею Мишину, отметив, что спортсменка могла бы вырасти в прекрасного тренера.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
«
"Лиза каталась очень долго и очень хорошо. Карьеру она уже завершила давно, несколько месяцев работала с Алексеем Николаевичем Мишиным и помогала ему с его учениками. Я этому очень рада, потому что Лиза - тот человек, который смог бы быть прекрасным тренером. А хороших тренеров у нас очень мало", - сказала Тарасова.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
Алина Загитова после смены имиджа - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Гламур уничтожает Загитову: кто превратил фигуристку в Барби
3 сентября, 19:51
 
Фигурное катаниеСпортЕлизавета ТуктамышеваТатьяна Тарасова
 
