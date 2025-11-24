Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что рада тому, что завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева помогает в работе Алексею Мишину, отметив, что спортсменка могла бы вырасти в прекрасного тренера.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
"Лиза каталась очень долго и очень хорошо. Карьеру она уже завершила давно, несколько месяцев работала с Алексеем Николаевичем Мишиным и помогала ему с его учениками. Я этому очень рада, потому что Лиза - тот человек, который смог бы быть прекрасным тренером. А хороших тренеров у нас очень мало", - сказала Тарасова.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
