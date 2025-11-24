Тарасова верит, что Туктамышева может стать прекрасным тренером

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала РИА Новости, что рада тому, что завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева помогает в работе Алексею Мишину, отметив, что спортсменка могла бы вырасти в прекрасного тренера.