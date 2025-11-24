Рейтинг@Mail.ru
Туктамышева объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:00 24.11.2025 (обновлено: 15:08 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tuktamysheva-2057159608.html
Туктамышева объявила о завершении карьеры
Туктамышева объявила о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Туктамышева объявила о завершении карьеры
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T15:00:00+03:00
2025-11-24T15:08:00+03:00
фигурное катание
елизавета туктамышева
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931736723_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_f602af9a656569fedf24d4bb238348b9.jpg
/20251124/zhulin-2057080939.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931736723_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_4b8368a4de0036a165db3bc8da7e76a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
елизавета туктамышева, спорт
Фигурное катание, Елизавета Туктамышева, Спорт
Туктамышева объявила о завершении карьеры

Туктамышева объявила о завершении карьеры в 28 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры.
В октябре 2023 года Туктамышева объявила о решении взять паузу в карьере. Она является одной из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах.
«
"Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание - это маленькая жизнь. В ней бывают проблемы, сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера. Я ни о чем не жалею. И объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений", - сказала Туктамышева на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Всегда смотри в зеркало": Жулин дал совет Галлямову
24 ноября, 11:08
 
Фигурное катаниеЕлизавета ТуктамышеваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала