Туктамышева объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры.
В октябре 2023 года Туктамышева объявила о решении взять паузу в карьере. Она является одной из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах.
"Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание - это маленькая жизнь. В ней бывают проблемы, сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера. Я ни о чем не жалею. И объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений", - сказала Туктамышева на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
