Трамп обвинил противников пошлин в обслуживании враждебных интересов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что те, кто выступает против введения США пошлин на товары из-за рубежа, обслуживают враждебные иностранные интересы, которые идут вразрез с американской политикой.

В своей публикации в соцсети Truth Social лидер Штатов снова подчеркнул роль пошлин в улучшении экономики страны.

"Мы и так самая "горячая" страна в мире, но эта власть над пошлинами принесёт Америке национальную безопасность и богатство, каких она ещё не видела. Те, кто нам противостоит, служат враждебным иностранным интересам, которые несовместимы с успехом, безопасностью и процветанием США . Им до нас нет никакого дела", - говорится в сообщении Трампа

Политик также подчеркнул, что с нетерпением ждет решения Верховного суда по поводу правомерности введения пошлин на иностранные товары.