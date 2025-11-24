МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп зря ждет благодарности от правительства Украины за усилия по спасению киевского режима, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Трамп назвал руководство Украины неблагодарным
Вчера, 17:39
По словам сенатора, Украина благодаря нынешнему руководству по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было делать, и предсказуемо проигрывает, ожидая, что ее будут из этого положения вытаскивать.
"Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump", — иронично подметил парламентарий.
Вчера президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство".
Американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева. Он посетовал на то, что европейские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на санкции Вашингтона.
Помимо этого, хозяин Белого дома утверждает, что США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден "отдавал все бесплатно". По словам Трампа, он "унаследовал" украинский кризис от предыдущей администрации, при которой он начался и с тех пор только усугублялся, при этом во время его первого срока о конфликте "не было и речи".