Пушков оценил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
01:56 24.11.2025 (обновлено: 11:53 24.11.2025)
Пушков оценил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
евросоюз
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джо Байден, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп зря ждет благодарности от правительства Украины за усилия по спасению киевского режима, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Трамп напрасно ждет благодарности от киевского "руководства" за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. Администрация (бывшего президента США. — Прим. ред.) Байдена и руководители ЕС сделали все, чтобы утвердить Украину во мнении, что ей "должен" весь мир", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп назвал руководство Украины неблагодарным
Вчера, 17:39
По словам сенатора, Украина благодаря нынешнему руководству по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было делать, и предсказуемо проигрывает, ожидая, что ее будут из этого положения вытаскивать.
"Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump", — иронично подметил парламентарий.
Вчера президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
01:42
Американский лидер не уточнил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева. Он посетовал на то, что европейские страны продолжают покупать нефть у России, несмотря на санкции Вашингтона.
Помимо этого, хозяин Белого дома утверждает, что США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине, в то время как его предшественник Джо Байден "отдавал все бесплатно". По словам Трампа, он "унаследовал" украинский кризис от предыдущей администрации, при которой он начался и с тех пор только усугублялся, при этом во время его первого срока о конфликте "не было и речи".
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
01:19
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденЕвросоюзНАТО
 
 
