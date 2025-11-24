Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" с Деминым проиграл "Торонто" в матче НБА
Баскетбол
 
08:13 24.11.2025 (обновлено: 08:29 24.11.2025)
"Бруклин" с Деминым проиграл "Торонто" в матче НБА
"Торонто Рэпторс" обыграл "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Бруклин" с Деминым проиграл "Торонто" в матче НБА

Демин набрал 5 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Торонто"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Торонто Рэпторс" обыграл "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Торонто завершилась победой хозяев со счетом 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27). Самым результативным по итогам матча стал защитник "Бруклина" Тайриз Мартин, набравший 26 очков. Его одноклубник Ник Клэкстон оформил дабл-дабл с 10 очками и 11 подборами. У "Рэпторс" самым результативным стал форвард Скотти Барнс (17).
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 28 минут. За это время он набрал 5 очков, сделал 3 подбора и отдал 4 результативные передачи. Он реализовал 2 из 10 бросков с игры и 1 трехочковый бросок из 6. Его показатель полезности составил "-2".
"Бруклин" (3 победы, 13 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, где "Торонто" (12 побед, 5 поражений) располагается на второй строчке.
В следующем матче "Бруклин" примет "Нью-Йорк Никс" в ночь на 25 ноября. "Торонто" в этот же день сыграет с "Кливленд Кавальерс" на домашней площадке.
Результаты других матчей:
"Атланта Хокс" - "Шарлотт Хорнетс" - 113:110 (28:25, 25:30, 39:33, 21:22);
"Бостон Селтикс" - "Орландо Мэджик" - 138:129 (32:27, 48:30, 30:32, 28:40);
"Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 120:105 (27:24, 32:28, 33:27, 28:26);
"Оклахома-Сити Тандер" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27);
"Юта Джаз" - "Лос-Анджелес Лэйкерс" - 106:108 (30:32, 25:30, 26:22, 25:24);
"Финикс Санз" - "Сан-Антонио Сперс" - 111:102 (25:30, 24:26, 37:24, 25:22).
"Майами" обыграл "Филадельфию" в матче НБА
24 ноября, 00:39
 
