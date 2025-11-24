Баранов: перспективы у молодых токарей на станке с ЧПУ безграничны

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Перспективы для молодых токарей на станке с числовым программным управлением (ЧПУ) в этой сфере безграничные, они всегда будут востребованы, сообщил главный эксперт компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" на чемпионате "Профессионалы" Сергей Баранов.

"Эти специалисты обеспечивают функционирование любого современного производства, а их навыки необходимы для импортозамещения и технологического прорыва России. Сегодня ни одно современное производство не обходится без станков с числовым программным управлением", – приводит слова Баранова пресс-служба Института развития профессионального образования.

Он добавил, что для достижения успеха финалистам необходимо обладать глубокими междисциплинарными знаниями в областях технологий машиностроения, метрологии, материаловедения, а также черчения, устройства системы, чтобы запрограммировать станок с ЧПУ.

"Перспективы для молодых специалистов в этой сфере безграничные. Такие кадры всегда были и будут нужны на ведущих промышленных предприятиях", – подытожил Баранов.

Чемпионат "Профессионалы" – соревнования по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий. Он стартует 29 ноября.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.