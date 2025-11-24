Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был выдающейся личностью, и подчеркнула его вклад в развитие отечественного спорта.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Он был выдающейся личностью, человеком редкого таланта и внутренней силы. Прожил долгую и, я надеюсь, счастливую жизнь, занимаясь тем, что любил и в чем был настоящим мастером. Его вклад трудно переоценить. Светлая память, пусть земля будет пухом", - сказала Тарасова.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
