Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был выдающейся личностью, и подчеркнула его вклад в развитие отечественного спорта.