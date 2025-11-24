https://ria.ru/20251124/svo-2057055837.html
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат - РИА Новости, 24.11.2025
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
Семь человек подозреваются в организации криминального бизнеса по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
урал
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
россия
урал
свердловская область
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
На Урале группировка занималась отправкой людей на СВО с целью хищения их выплат