На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Семь человек подозреваются в организации криминального бизнеса по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат российским бойцам и их родственникам в Челябинской и Свердловской области, они задержаны и арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.