На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 24.11.2025 (обновлено: 10:09 24.11.2025)
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат
Семь человек подозреваются в организации криминального бизнеса по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения... РИА Новости, 24.11.2025
На Урале выявили бизнес по отправке людей на СВО с целью хищения их выплат

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Семь человек подозреваются в организации криминального бизнеса по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат российским бойцам и их родственникам в Челябинской и Свердловской области, они задержаны и арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего", - приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.
Она сообщила, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали семь участников группировки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", фигуранты арестованы.
"По адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается", - заключила Волк.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
