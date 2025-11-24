Мать три месяца ищет в Турции сына: новые планы по поиску русского пловца

Три месяца в Турции ищут российского пловца, но никто не может раздобыть никаких достоверных сведений о нем. РИА Новости Спорт рассказывает, на какие силы рассчитывает мать мистически исчезнувшего Николая Свечникова.

Почему прекращены активные поиски?

Свечников вышел на старт Межконтинентального заплыва “Босфор-2025” 24 августа - ровно три месяца назад. Из почти трех тысяч участников до финиша добрались все, кроме этого учителя плавания из Москвы. Ни его самого живого, ни его тела не нашли ни полиция, ни кто-либо еще.

Галина, мама Николая, недавно вернулась в Москву из Стамбула, так и не найдя зацепок в деле ее сына. Приехав в Турцию, она взяла ситуацию в свои руки и сама развернула поисковую операцию. Галина совместно с родственницей семьи Аленой Караман и ее другом Сердаром Дювеном расклеила по Турции листовки с информацией о сыне на турецком языке и его фотографией. Также мать, поняв, что кроме нее поисками Николая больше активно никто не занимается, решила самостоятельно отправиться на Принцевы острова в надежде найти сына или хотя бы людей, видевших его. Однако результата не было. Развешенные листовки не привели к семье пловца очевидцев, никто так и не позвонил и не написал по заветному номеру. А жители островов лишь рассказали о том, что через пару дней после пропажи, 25-26 августа, видели в небе вертолеты, искавшие Свечникова.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

С лета до фактически зимы семья Николая пережила страшное. Искать его стали не сразу, а лишь спустя несколько часов после того грандиозного мероприятия. Почему? Ответа нет. Через какое-то время мать и жена Свечникова стали работать с турецким адвокатом, чтобы добиться правды от организаторов. Но и это не удалось. Мать подозревает, что они скрывают какую-то важную информацию. Организаторы говорят, что записей заплыва у них нет. Но ведь съемка точно велась, да и на соревновании было много корреспондентов. Также, как выяснилось позже, на берегу пролива расположено кафе, камеры которого могли запечатлеть заплыв. Но и оттуда все данные изъяты и не предоставляются родственникам. Получив такой турецкий шиш, Свечниковы пытались подать иск о халатности к организаторам заплыва. Неоднократно обращалась семья и в Генеральную прокуратуру России, делала запросы в МИД. Поиски в Босфоре в итоге усилили и даже расширили в Мраморное море при поддержке Красного креста. Однако нигде следов Николая не обнаружено.

Жена ушла в себя

“Может, сын уже где-то в Греции?” - и такие мысли появлялись в голове Галины после беседы с паромщиком во время осмотра островов. Он сказал, что течением Николая могло унести и туда. Но, очевидно, никаких поисковых операций в Грецию направлено не было.

Мать не верит, но у наблюдающей за происходящим общественности все еще жива версия о том, что российский пловец мог просто скрыться, никому не сказав, и начать новую жизнь где-то за границей. Не взял паспорт из отеля? Оформил новый, заграничный. Оставил там же телефон? Приобрел другой. Версия побега от проблем, долгов все еще кажется вполне вероятной. Иначе где он? Или хотя бы где тело погибшего? Эти вопросы ежечасно мучают и мать, и всю семью Николая. А ведь, напомним, в его уютном уголке счастья остался маленький сын и любящая жена Тоня, для которой новость об исчезновении супруга стала шоком. Если раньше Антонина пыталась привлекать общественность, давала интервью СМИ, то сейчас она закрылась и абстрагировалась. В поисковой операции с Галиной физически она не участвует. Наверное, из-за того, что у нее одной остался ребенок, которого нужно растить и обеспечивать. Поэтому через какое-то время она закрыла социальные сети и перестала появляться в медиапространстве в попытках привлечь людей к своей беде.

Что же тем временем с поисками? Кажется, испробованы все варианты. Поиски на воде прекратились, сейчас полиция продолжает искать Свечникова на суше. Галина подключила к ситуации блогеров, они распространяют информацию о пропавшем. Также мать Николая отмечает, что много помогают российские и турецкие СМИ. И с каждой новостью о поисках, проходящих в Турции, свет в ее душе зажигается снова.

« “Когда наша родственница с другом были на островах, им сказали, что острова облетают самолеты, когда кто-то пропал. Два дня назад они опять летали, разыскивали другого человека. Но так могут и Николая найти. А так сейчас надежда остается на блогеров, СМИ, листовки, самолеты, полицию на суше и объявленное ранее вознаграждение в размере миллиона рублей”, - поделилась Свечникова с РИА Новости.