Евгений Станиславов: Россия ценит взвешенную позицию венгерских партнеров

Венгерские власти неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от выгодных и надежных энергоносителей из России. О сотрудничестве с Будапештом в сфере энергетики, строительстве АЭС "Пакш", реакции венгров на удары Украины по нефтепроводу "Дружба", предстоящих в апреле выборах в венгерский парламент и программе грядущего заседания российско-венгерской межправительственной комиссии рассказал в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

– Как изменилось отношение к Украине в венгерском обществе после атак Киева на нефтепровод "Дружба"? Какие рычаги влияния на Киев есть у Будапешта? Считаете ли вы реалистичным сценарий значительного сокращения или прекращения экспорта электроэнергии и дизельного топлива на Украину, о котором говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан?

– Из того, что мы видим в публичном пространстве, можно сделать вывод о недовольстве Венгрии ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба". А как может быть иначе, когда страна, к слову, претендующая на членство в ЕС, которая к тому же получает от своих венгерских соседей электроэнергию, совершает столь безрассудные преступления, намеренно угрожая энергетической безопасности целого ряда стран Восточной Европы.

Венгрия является одним из главных поставщиков электроэнергии на Украину. По разным оценкам, на ее долю приходится порядка 40% украинского импорта, значительно меньше на Словакию – 19%, почти столько же поставляют Польша (18%) и Румыния (16%). Так что, да, мы видим, что электричество является немаловажным аспектом в венгеро-украинских отношениях с точки зрения, как вы говорите, использования его в качестве рычага влияния.

Премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто четко и предельно ясно обозначили позицию венгерских властей на атаки ВСУ на нефтепровод, назвав их неприемлемыми и недопустимыми. Буквально на днях в рамках Российской энергетической недели Петер Сийярто приравнял удары по нефтепроводу "Дружба" к атакам на национальный суверенитет. А для наших венгерских партнеров, как мы знаем, защита суверенитета является вопросом фундаментальной важности. К слову, показательным в этом отношении жестом является принятый в конце августа запрет на въезд в Венгрию исполнителя данной атаки. На мой взгляд, венгерское общество, по крайней мере, та его часть, которая беспокоится как о безопасности своей страны, в том числе энергетической, так и об устойчивости ее экономики, будет солидарна со своим правительством.

Для нас же очевидно, что, совершая целенаправленные удары по объектам энергетической инфраструктуры, снабжающей европейских потребителей, киевский режим, игнорируя здравый смысл, пытается втянуть как можно больше стран в инициированный им военный конфликт. Либо же речь идет о простом шантаже: мы не атакуем снабжающую вашу страну инфраструктуру, а вы не препятствуете нашему вступлению в ЕС. Привычная режиму Зеленского форма международного общения.

– Венгрия за последний месяц заключила долгосрочные контракты с американской и французской компаниями на поставку СПГ. Могут ли в итоге подобные шаги для диверсификации поставок привести к сокращению объемов закупаемых Венгрией у России энергоносителей? Какой объем российского газа с начала года до настоящего момента импортирован в Венгрию через "Турецкий поток?" Какой объем ожидается по итогам года?

– С начала этого года в Венгрию по "Турецкому потоку" поступило более шести миллиардов кубометров российского природного газа, ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей – 8,6 миллиардов. Из года в год Россия подтверждает свой статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества, включая, конечно, сферу энергетики. На примере российско-венгерского взаимодействия это видно особенно четко – не было ни одного повода упрекнуть нашу страну в обратном.

Позиция венгерской стороны по этом вопросу нам хорошо известна, считаем ее конструктивной и взвешенной, отвечающей партнерскому духу наших двусторонних отношений. Петер Сийярто неоднократно говорил, что энергобезопасность является для Венгрии фундаментальным вопросом суверенитета, от которого страна не собирается отказываться, а венгерские власти не будут исключать из своего энергобаланса какие-либо надежные источники энергоресурсов. В этой связи меры венгерских коллег, которые они принимают для диверсификации маршрутов и источников поставок являются их сугубо национальным делом и не затрагивают наше сотрудничество, основанное на долгосрочных контрактах с "Газпромом", заключенных в сентябре 2021 года.

Вместе с тем, мы видим, что Брюссель не собирается отказываться от своей практики принуждения стран-членов ЕС к разрыву энергетического сотрудничества с Россией. Продвигаемые им санкционные изменения в энергоплан REPowerEU, закамуфлированные под торговые меры дабы избежать обязательного единогласного одобрения, могут серьезно изменить всю архитектуру нашего взаимодействия в этой сфере. Не вижу необходимости рассуждать сейчас о том, как она будет выглядеть в случае, если Брюссель реализует свои абсурдные инициативы, подчеркну лишь то, что мы сохраняем готовность продолжать наше партнерство на закрепленных в контрактах условиях.

– Как движутся работы на АЭС "Пакш-2" после того, как проект получил исключение из американских санкций против российских банков? Когда ожидается разрешение венгерского регулятора на заливку "первого бетона" для пятого блока и сама заливка? После вынесения в сентябре решения суда ЕС министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявлял, что теперь Еврокомиссия должна заново выдать заключение о соответствии проекта европейским правилам госзакупок. Возможен ли исход, при котором этот процесс повлияет на сроки реализации строительства? Или речь идет исключительно о бюрократических разбирательствах, которые не могут помешать проекту?

– Проект по сооружению двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" реализуется по согласованному графику. Вместе с тем, имеющиеся в нынешних условиях корректировки и возможные уточнения обусловлены, главным образом, операционной необходимостью. Это вполне нормально, ведь нужно понимать, что когда речь заходит о строительстве столь масштабного и технологически сложного объекта, как атомная станция, вопрос каких-либо временных отсечек отходит на второй план, приоритетом является надежность и безопасность, обеспечить которые можно лишь благодаря знаниям, опыту, компетенциям и ответственности основного подрядчика – все перечисленное есть у специалистов госконцерна "Росатом", поэтому нет никаких сомнений в том, что российская сторона способна закончить проект в соответствии с утвержденным планом строительства.

И в этом отношении первостепенно важна позиция наших венгерских партнеров, которая, как мы знаем, неизменна, а не упомянутые в вашем вопросе решения европейских судов. К тому же, раз уж была затронута тема европейского правосудия, то обращу внимание на то, что "Росатом" в принципе не является стороной этого судебного разбирательства, поэтому по сути никакого влияния на работу концерна в Венгрии это решение не может оказать. Это же относится и к исключению проекта АЭС "Пакш" из санкций американского минфина. Хотя не стану преувеличивать и говорить, что санкционные ограничения никоим образом не препятствовали операционным процессам, связанным с финансированием стройки. Препятствовали, но не столь ощутимо, как может показаться стороннему наблюдателю.

Проект "Пакш-2" – международный, а значит в его реализации задействованы не только российские специалисты. В нашем случае речь идет о подрядчиках из Германии и Франции, само собой Венгрии. Российская сторона исходит из того, что все они будут выполнять свою работу добросовестно, соблюдая взятые на себя обязательства. При этом в России при строительстве АЭС 99% оборудования – российского производства, это говорит о том, что мы располагаем всеми ресурсами для того, чтобы возвести зарубежную АЭС самостоятельно.

Сейчас на стройплощадке практически завершены подготовительные земельные работы, ожидается разрешение Венгерского национального агентства по атомной энергии на проведение бетонных работ. По последней информации, они могут начаться в феврале следующего года, после чего АЭС "Пакш-2" будет официально считаться строящейся станцией. Корпуса реакторов уже изготавливаются на российских заводах. Машиностроительный дивизион "Росатома" получил одобрение от венгерского заказчика на поставку парогенераторного оборудования.

– В 2022 году вы заявляли о фактах вмешательства Украины в венгерские парламентские выборы. Фиксируются ли подобные попытки в преддверии следующих выборов, запланированных на весну 2026 года? Можно ли ожидать в случае смены правительства по итогам парламентских выборов пересмотра венгерской внешней политики и отказа от долгосрочных контрактов на покупку российских энергоносителей и прекращения проекта АЭС "Пакш-2", как предупреждают нынешние венгерские власти?

– В 2022 году я говорил о появившейся в венгерской прессе информации о закулисных контактах представителей объединенной на тот момент оппозиции с украинским руководством. Позднее об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, упомянув также об известных венгерской стороне телефонных разговорах между тогдашним послом США в Венгрии и министром иностранных дел Украины. Все это свидетельствует о том, что в период избирательного цикла 2022 года Украина не была сторонним наблюдателем, но оценивать действия украинцев на предмет вмешательства во внутренние дела – удел венгерских правоохранительных органов.

Сейчас мы видим, как венгерские власти, представители экспертного и журналистского сообщества все больше говорят о связях местных оппозиционеров в лице партии "ТИСА" с украинскими спецслужбами, речь даже идет о привлечении специалистов из Украины к разработке программного обеспечения вышеназванной партии, которое оказалось ненадежным и привело к утечке персональных данных венгерских пользователей. Разбираться с этой проблемой поручено министру юстиции Венгрии. К тому же, не так давно был другой скандал, связанный с Киевом: в мае венгерские власти выслали двух сотрудников украинской дипмиссии в связи с подозрением их в шпионаже.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно указывает на то, что украинский след в действиях местной оппозиции – не пустой звук. Таким образом действительно можно говорить о том, что вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая.

Аналогичная оценка дана СВР России в заявлении от 13 августа этого года. Там прямо говорится о том, что в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Хотел бы в этой связи подчеркнуть, что Россия осуждает любое иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Считаемым такие действия недопустимыми.

Что касается второй части вашего вопроса, то здесь полагаю необходимым отметить, что наша страна является надежным и ответственным партнером, в том числе в вопросах энергетического взаимодействия. Мы не отказываемся от своих обязательств, соблюдаем все договоренности, рассчитываем на взаимность и со стороны наших партнеров, но при этом заставлять, принуждать кого-либо к сотрудничеству с нами не собираемся. В настоящее время, как известно, с Венгрией у нас есть ряд двусторонних соглашений, говоря юридическим языком – контрактов на поставки российского природного газа. Для венгерских потребителей, что подтверждается заявлениями властей, условия этих контрактов выгодны, иначе, как представляется, вряд ли бы они их заключали. Российский природный газ, поставляемый сюда на предсказуемых условиях, очевидно, является более надежным источником энергоснабжения страны, нежели подверженные рыночной конъюнктуре спотовые сделки по закупке СПГ. Если же наши партнеры, независимо от их политических взглядов, с этим не согласны, то переубеждать их бессмысленно, поскольку в таком случае понятно, что они руководствуются не здравым смыслом, а какими-то иными соображениями, не отражающими интересы собственного народа.

Это же справедливо и для АЭС "Пакш-2". Мирный атом – незаменимый энергоресурс для венгерской экономики с точки зрения надежности ее энергоснабжения. На сегодняшний день более 50% потребностей венгерского частного и корпоративного сектора в электроэнергии обеспечивается за счет действующей АЭС. Для наращивания собственных производственных мощностей в сфере электрогенерации новые реакторы АЭС "Пакш" являются безальтернативным ресурсом.

– Какова динамика товарооборота между Россией и Венгрией за 2025 год по сравнению с прошлыми годами? Продолжается ли постепенное восстановление после спада в 2022 году? Известно ли, какой ущерб понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций за последние годы? Когда запланировано заседание российско-венгерской межправкомиссии, где оно пройдет? Каким сферам двусторонней торговли будет уделено внимание на переговорах?

– Очередное 16-е заседание Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве, в этом смысле сработал принцип очередности, поскольку предыдущее заседание состоялось в сентябре прошлого года в Будапеште. Тогда оно прошло впервые за три года в расширенном формате с включением в программу бизнес-форума как отдельного экспертного мероприятия, в котором приняли участие более 130 экономоператоров из обеих стран. По итогам заседания было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования, обсужден ряд перспективных проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике и промышленности, культурно-гуманитарной области.

Мы ожидаем, что встреча в Москве будет не менее продуктивной, определенные наработки уже, как говорится, "на столе", но раскрывать их детали сейчас неправильно, дождемся итогов заседания МПК. В целом же, безусловно, основное внимание будет уделено сферам, не затронутым санкциями: это энергетика, в том числе поставки природного газа и нефти, сооружение новых энергоблоков АЭС "Пакш", а также другие потенциальные проекты, которые обсуждались в ходе недавних встреч Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели.

Эти направления являются логическим продолжением положений, закрепленных протоколом МПК от 2024 года, с акцентом на углубление экономического сотрудничества и роста товарооборота, который по итогам первого квартала текущего года составил 1,74 миллиарда долларов (это наиболее свежие данные), что несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года. Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдем указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остается чувствительным к санкциям.

Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС, то мы такие подсчеты не ведем, но согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной.

– Как вы оцениваете прошедшие в Венгрии в начале октября культурные мероприятия, связанные с Россией, как в рамках Дней духовной культуры России, так и вне их? Ожидаются ли в следующие месяцы гастроли творческих коллективов?

– Первая половина месяца действительно была насыщенной в культурном плане. Мы знаем, что венгерская публика не понаслышке знакома с творчеством российских деятелей искусств, с большим почтением относится к шедеврам мировой оперной и балетной сцены, созданным российскими мастерами, всегда восторженно принимает такие отечественные постановки как "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", "Евгений Онегин" и "Ромео и Джульетта".

Поэтому, когда мы готовились к проведению в Венгрии Дней духовной культуры России, мы были уверены, что все запланированные мероприятия будут востребованы у взыскательной венгерской публики. Наши артисты знали, что им придется работать с двойной отдачей, но ведь по-другому они и не могут.

Вместе с тем, я хотел бы поблагодарить наших венгерских друзей и партнеров, которые оказали нам поддержку в организации концертов и торжественных мероприятий. Российским творческим коллективам были предоставлены лучшие сцены венгерской столицы – концертный зал "Вигадо" и Музыкальная академия имени Ференца Листа, отдельную благодарность хотел бы выразить кардиналу Петеру Ердё, с согласия которого Хор Сретенского монастыря смог выступить в главном храме Будапешта – Базилике Святого Иштвана.

Безукоризненно подобранный репертуар, высочайшее мастерство исполнителей, неподдельный интерес местной публики и неравнодушное участие всех организаторов гарантировали успех этого проекта. Поэтому неудивительно, что российская программа Дней духовной культуры дала возможность внушительному количеству венгерских зрителей наполнить свои сердца музыкой и красотой русской души. Считаю, что с задачей культурного обмена мы справились на "отлично".