Россия ждет от США разъяснений по формированию "совета мира" в Газе

ООН, 24 ноя – РИА Новости. РФ ждет от США разъяснений по формированию "совета мира" и международных стабилизационных сил в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В плане США по Газе, одобренном ранее Совбезом, предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством президента Дональда Трампа.
"Будем внимательно следить за выполнением резолюции Совета 2803 и ждем разъяснений от американской стороны по формированию совета мира и МСС (международных сил стабилизации - ред.), а также соответствию их деятельности международной правовой базе по ближневосточному регулированию, интересам как Палестины, так и Израиля", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Россия, добавил Небензя, как постоянный член СБ намерена и дальше играть конструктивную роль в достижении устойчивого мира на Ближнем Востоке, краеугольным камнем которого "была и остается формула двух государств для двух народов".
Ранее СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
