США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. США и Китай вместе боролись с фашизмом и милитаризмом, им следует работать сообща для сохранения итогов Победы во Второй мировой войне, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.