США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
18:31 24.11.2025
США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. США и Китай вместе боролись с фашизмом и милитаризмом, им следует работать сообща для сохранения итогов Победы во Второй мировой войне, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"США и Китай некогда плечом к плечу боролись с фашизмом и милитаризмом, и теперь им следует работать вместе для отстаивания итогов победы во Второй мировой войне", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
