США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
США и Китай вместе боролись с фашизмом и милитаризмом, им следует работать сообща для сохранения итогов Победы во Второй мировой войне, заявил в понедельник...
2025-11-24T18:31:00+03:00
2025-11-24T18:31:00+03:00
2025-11-24T18:31:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://ria.ru/20251124/soglashenie-2057221159.html
китай
сша
Новости
ru-RU
США и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: США и КНР должны сообща отстаивать итоги Второй мировой войны