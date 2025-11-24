Рейтинг@Mail.ru
Минторг США рассказал об условиях заключения сделки с ЕС по пошлинам - РИА Новости, 24.11.2025
17:59 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057222433.html
Минторг США рассказал об условиях заключения сделки с ЕС по пошлинам
Евросоюзу стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:59:00+03:00
2025-11-24T17:59:00+03:00
в мире
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
google
microsoft corporation
amazon
https://ria.ru/20251124/es-2057130154.html
https://ria.ru/20251113/bloomberg-2054661094.html
сша
европа
в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, google, microsoft corporation, amazon, евросоюз
В мире, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Google, Microsoft Corporation, Amazon, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюзу стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий, заявил глава минторга США Говард Латник.
"Европейский Союз утверждает, что его цифровые правила касаются только компаний, превышающих определенный порог. Конечно, единственными компаниями, превышающими этот порог, являются американские компании. Так не будет работать. Давайте откажемся от этого. Давайте урегулируем нерешенные дела против Google, Microsoft и Amazon. Давайте оставим их в прошлом", - сказал Латник в интервью телеканалу Блумберг.
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов
Вчера, 13:30
Он отметил, что, если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, сделает ее более привлекательной, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
ЕС хочет предложить США план реализации следующего этапа торговой сделки
13 ноября, 08:21
 
В миреСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампGoogleMicrosoft CorporationAmazonЕвросоюз
 
 
