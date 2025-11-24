Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев не сообщал СМИ подробности мирного плана Трампа, пишет Axios
17:59 24.11.2025 (обновлено: 18:05 24.11.2025)
Дмитриев не сообщал СМИ подробности мирного плана Трампа, пишет Axios
Дмитриев не сообщал СМИ подробности мирного плана Трампа, пишет Axios
Портал Axios опроверг распространяемые в ряде СМИ слухи о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 24.11.2025
Дмитриев не сообщал СМИ подробности мирного плана Трампа, пишет Axios

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Портал Axios опроверг распространяемые в ряде СМИ слухи о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы сообщил ему подробности предлагаемого США плана по урегулированию на Украине.
Ранее в ряде СМИ появились статьи, в которых утверждалось, что Дмитриев якобы передал порталу подробности предлагаемого Вашингтоном плана.
23 ноября, 22:08
США обвинили Киев в сливе американским СМИ негатива о плане урегулирования
23 ноября, 22:08
"Дмитриев не упомянул... мирный план США в интервью Axios", - говорится в публикации портала, речь идет об интервью, состоявшемся 17 ноября.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
18 ноября, 13:18
Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters
18 ноября, 13:18
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Вчера, 12:34
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
