Ушаков заявил, что Россия не получала предложений о визите из США
Россия пока не получала конкретных предложений о том, кто и когда намерен приехать в Москву от США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
