13:42 24.11.2025
В США запатентовали самый быстрый ИИ, распознающий документы
В США запатентовали самый быстрый ИИ, распознающий документы

Российские ученые запатентовали в США самый быстрый ИИ, распознающий документы

© Pixabay / Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские ученые запатентовали в США искусственный интеллект, позволяющий с помощью смартфона распознавать различные документы на фото и видео гораздо быстрее существующих аналогов, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Ученые Smart Engines разработали и запатентовали в США технологию искусственного интеллекта, которая находит и классифицирует документы на изображениях и видео, в 2,6 раза эффективнее используя память устройств. В отличие от прошлых моделей, новый метод не требует значительных ресурсов и позволяет быстрее и точнее распознавать паспорта и другие документы с помощью смартфонов", - сообщили в компании.
Для тестирования ИИ использовались наборы данных, которые содержали изображения и видеоклипы с удостоверяющими личность документами, снятыми в условиях сложного фона, избыточного освещения и других искажений. Технология использует в 2,6 раза меньше памяти устройства, чем в ранее известных методах, добавили в Smart Engines.
Эту разработку внедряют компании из банковской сферы, телеком-отрасли, транспортной сферы и промышленности. Ее используют для распознавания паспортов и других документов при подтверждении личности, онбординге и авторизации пользователей.
"Определение расположения и типа объекта на поступающем изображении или в видеопотоке являются первым и фундаментальным этапом распознавания документов. Однако для обучения высокоточных алгоритмов локализации и классификации документов требуются десятки тысяч обучающих выборок. Кроме того, такие алгоритмы содержат миллионы параметров, которые существенно влияют на время вычислений, а также на потребление оперативной и постоянной памяти устройства. Новый алгоритм позволяет эффективнее использовать память устройства и при этом быстрее выполнять поиск и классификацию документа", – прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
Сейчас у компании есть 15 американских патентов в области искусственного интеллекта.
