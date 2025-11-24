https://ria.ru/20251124/ssha-2057044696.html
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал... РИА Новости, 24.11.2025
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
ABC: США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи при отказе от сделки