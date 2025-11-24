Рейтинг@Mail.ru
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057044696.html
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:07:00+03:00
2025-11-24T09:07:00+03:00
в мире
украина
нато
сергей лавров
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554250_186:0:2674:1399_1920x0_80_0_0_de80096b22f1a2c817cd9875a4c2c9fd.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2056925754.html
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036153.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554250_241:0:2694:1840_1920x0_80_0_0_b994f04012bd0ede7d16288cfdb626b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, сергей лавров, сша, россия
В мире, Украина, НАТО, Сергей Лавров, США, Россия
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ

ABC: США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи при отказе от сделки

© Getty Images / Mario TamaФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Mario Tama
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают
08:00
По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
08:00
 
В миреУкраинаНАТОСергей ЛавровСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала