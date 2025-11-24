https://ria.ru/20251124/ssha-2057026089.html
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Тяжелое положение страны и кризис в правительстве Украины могут привести к бегству Владимира Зеленского из Киева, такое мнение выразил экс-советник Пентагона... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
киев
владимир зеленский
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
киев
Новости
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Макгрегор: Зеленский может сбежать с Украины из-за кризиса власти
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Тяжелое положение страны и кризис в правительстве Украины могут привести к бегству Владимира Зеленского из Киева, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
"Эти люди управляют Украиной
и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег — и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский
. — Прим. ред.) сбежит из страны", — заявил он.
По словам эксперта, большая часть денег, выделенных Западом Киеву
, была разворована киевским режимом, что привело к проблемам на фронте.
"Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите, будет растрачено или разворовано", — подчеркнул Макгрегор.
В прошлый вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщил, что правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.
НАБУ
10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу
, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.