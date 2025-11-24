Рейтинг@Mail.ru
03:35 24.11.2025 (обновлено: 12:10 24.11.2025)
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
в мире, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, министерство обороны сша, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Министерство обороны США, Дело Миндича
Макгрегор: Зеленский может сбежать с Украины из-за кризиса власти

© Getty Images / Anadolu/Diego RadamesВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тяжелое положение страны и кризис в правительстве Украины могут привести к бегству Владимира Зеленского из Киева, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Эти люди управляют Украиной и разрушают ее, превращая в руины. Так что можете им дать сколько угодно денег — и они тут же просто исчезнут, а он (Зеленский. — Прим. ред.) сбежит из страны", — заявил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
01:19
По словам эксперта, большая часть денег, выделенных Западом Киеву, была разворована киевским режимом, что привело к проблемам на фронте.
"Украинская армия не менее коррумпирована, чем украинское общество. И вообще, мы могли бы часами говорить о коррупции на Украине, потому что все, что вы туда отправите, будет растрачено или разворовано", — подчеркнул Макгрегор.
В прошлый вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщил, что правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
01:42
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пушков оценил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
01:56
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомМинистерство обороны СШАДело Миндича
 
 
Заголовок открываемого материала