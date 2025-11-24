Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают

Издание Bloomberg сообщило, что в силу вступили новые дополнительные санкции Вашингтона против российского сектора нефтедобычи. Основное внимание сосредоточено на внешнем контуре компании "Лукойл". Американское управление по контролю над иностранными активами (OFAC) аннулировало ряд лицензий на международные операции компании и продлило некоторые другие, но с жестким ограничением по времени.

Например, "Лукойлу" разрешено работать в рамках Каспийского трубопроводного консорциума, а также в проектах "Тенгизшевройл" и "Караганчак". Все они связаны с нефтегазовой отраслью Казахстана, однако во всех перечисленных проектах имеется американское присутствие. В "Тенгизшевройле" основным держателем акций является американский гигант Chevron (50%), в "Караганчаке" его доля 18%, но также представлены итальянская Eni и британская Shell. Последние две держат равные доли в 29,25 процента. "Лукойл" во всех случаях выступает миноритарным акционером и в принципе не должен подпадать под ограничительные меры, однако перечисленные проекты критически важны для экономики Казахстана и, вероятно, нормальная работа отрасли была одной из тем переговоров на недавней встрече Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.

Одной из причин такой благосклонности могла стать ситуация в Болгарии и Румынии, где ультимативное выдавливание "Лукойла" и "Роснефти" ранее вызвало резкий скачок рыночной напряженности и цен на топливо. OFAC даже продлило исключение из собственных санкций, чтобы не допустить совсем уж кризисных явлений, но от идеи полностью убрать российских нефтяников со всех доступных рынков не отказалось.

По оценке западных аналитиков, новый пакет санкций может привести к тому, что порядка 48 миллионов баррелей российской нефти не дойдут в порты назначения, а судовладельцам придется срочно искать альтернативные маршруты поставок. Правда, подчеркивается, что сложность эта временная, так как теневой флот, вовлеченный в перевозку подсанкционной нефти, всегда достаточно быстро адаптировался и находил пути обхода препон.

Как бы то ни было, США прицельно душат две крупнейшие нефтяные компании России, вынуждая их продавать свои доли в мощном налаженном бизнесе. И дело даже не столько в потере прибыли, сколько в том, что на место ушедших российских игроков зайдут международные, гораздо более послушные и восприимчивые к пожеланиям из Вашингтона. Американцы десять лет пугали Европу тем, что она сидит на русской нефтегазовой игле, а теперь просто прибирают этот инструмент влияния в свои руки.

На фоне напористых дипломатических инициатив США по принуждению Украины к подписанию мирного соглашения столь откровенно недружественные шаги вызывают непонимание у части нашего общества. На самом деле все достаточно прозаично и становится на свои места, если абстрагироваться от сиюминутных событий.

Не стоит заблуждаться, теша себя надеждами, что США внезапно решили вести с Россией честную игру. С момента завершения Второй мировой войны Штаты системно работали против Советского Союза, а затем на ослабление России. Вспомните, как слабую и раздираемую внутренними проблемами страну любили и хвалили на Западе в девяностые. К счастью, тот мрачный период для нашего государства завершен, Россия сильна, независима, ее экономика стабильна, потому Запад вынужден договариваться с Москвой, но общего подхода это не изменило.

Страны еврозоны упорно продолжают поддерживать Киев, хотя политическое чутье, по идее, должно просто вопить о необходимости смены позиции и наведения мостов с Москвой как с однозначным победителем текущего конфликта. К удаче Соединенных Штатов, ЕС закуклилась внутри махровой русофобии. И Дональд Трамп, восстановивший прямые контакты с Кремлем, берет от сложившегося расклада максимум возможных выгод. Причем работа ведется одновременно и против нас, и против Евросоюза. Россию ослабляют, выводя с западных рынков наши нефтяные компании, экономика Старого Света сильно просела за последние четыре года, и заместившие российские поставки американские углеводороды становятся там критически важным ресурсом жизнеобеспечения. В случае ЕС рост экономической зависимости означает ослабление суверенитета и отдельной государственной субъектности.

Для усиления эффекта в теряющий силы организм ЕС ввели еще токсин Венгрии. Министерство финансов США заявило, что сняты все ограничения на банковские операции, связанные со строительством второй очереди АЭС "Пакш", возводить которую будет наш "Атомстройэкспорт". Несложно догадаться, какой эффект внутри энергодефицитной Европы будет оказывать Венгрия, свободно получающая из России нефть, газ и корпуса реакторов. И пока Брюссель будет воевать со своенравными мадьярами, Вашингтон продолжит менять расстановку сил там, где имеет возможность.

Например, в Латинской Америке, которую Штаты на уровне политической доктрины называют своим "задним двором".

США выпустили официальное уведомление для летного состава всех воздушных судов (NOTAM) о том, что с 21 ноября 2025-го по 19 февраля 2026 года воздушное пространство вдоль всего побережья Венесуэлы является зоной повышенной опасности. Если открыть сборник аэронавигационной информации (AIP), то первым же пунктом для публикации NOTAM значатся события, опасные для воздухоплавания, например, запуск ракет. В этом же списке указано проведение военных учений с полетами боевой авиации.

Состоится ли военное вторжение в Венесуэлу, неизвестно, но в целом Штаты действуют тут аналогично европейскому театру — создают всем оппонентам режим максимальной напряженности.