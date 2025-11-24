Рейтинг@Mail.ru
15:43 24.11.2025
Многофункциональная спортивная площадка появилась в парке на востоке Москвы
москва, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили многофункциональную спортивную площадку в парке возле Святого озера на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводим работы по обустройству 11 многофункциональных спортивных площадок. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год. Такая площадка появилась в Косино-Ухтомском районе в парке возле Святого озера. В ее составе хоккейная коробка и многофункциональный павильон, что позволит местным жителям заниматься спортом в шаговой доступности от дома", - рассказал Бирюков.
Работы по замене газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Переустройство газовых сетей ведется на участке МЦД-4 в Москве
Вчера, 12:40
Заммэра пояснил, что подведены все инженерные коммуникации, которые необходимы для функционирования катка и павильона. Для здания собран металлокаркас, смонтировано витражное остекление, выполнена внутренняя и внешняя отделка, установлена моноблочная холодильная установка.
"Площадь хоккейной коробки составит 1,8 тысячи квадратных метров, для нее подготовлено основание. По периметру смонтированы профессиональный борт из монолитного поликарбоната и светодинамическая подсветка. Летом на площадке можно будет играть в баскетбол и футбол, зимой - кататься на коньках и проводить хоккейные матчи. В павильоне площадью около 220 квадратных метров разместили раздевалки, медицинский пост, гараж с ледозаливочной техникой, комнату охраны, туалеты, подсобные помещения и кафе с летней верандой", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на площадке установлены четыре многофункциональные опоры, на которых оборудовали светильники полноцветной архитектурно-художественной подсветки и два вида проекторов.
"Они позволят проводить небольшие световые шоу. Кроме того, смонтировали аудиосистему, видеокамеры, светильники, освещающие дорожки, и спортивные прожекторы", - уточнил он.
Парк Дубрава в Куркине - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Фокус на комфорт. Какие места столицы благоустроили в этом году
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергей Собянин
 
 
