Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:54 24.11.2025 (обновлено: 16:05 24.11.2025)
Журова похвалила Туктамышеву за долгую карьеру
фигурное катание
спорт
светлана журова
елизавета туктамышева
спорт, светлана журова, елизавета туктамышева
Фигурное катание, Спорт, Светлана Журова, Елизавета Туктамышева
Журова похвалила Туктамышеву за долгую карьеру

Журова назвала потрясающей карьеру Туктамышевой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала примером того, что в фигурном катании карьера может быть долгой, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
"Во-первых, это всегда решение спортсменки, и в ее случае, наверное, его уже ожидали. Очень тяжело так долго в фигурном катании держать великолепную спортивную форму и соответствовать высоким требованиям - и по прыжкам, и по содержанию программы. Это непросто, особенно когда приходится соперничать с молодыми девчонками, которым все дается легче, чем фигуристкам, которых уже можно отнести к возрастным для этого вида спорта", - сказала Журова.
Фигурное катание, Спорт, Светлана Журова, Елизавета Туктамышева
 
