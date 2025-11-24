Журова похвалила Туктамышеву за долгую карьеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала примером того, что в фигурном катании карьера может быть долгой, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
"Во-первых, это всегда решение спортсменки, и в ее случае, наверное, его уже ожидали. Очень тяжело так долго в фигурном катании держать великолепную спортивную форму и соответствовать высоким требованиям - и по прыжкам, и по содержанию программы. Это непросто, особенно когда приходится соперничать с молодыми девчонками, которым все дается легче, чем фигуристкам, которых уже можно отнести к возрастным для этого вида спорта", - сказала Журова.
"Но при этом есть свои плюсы - артистизм, прожитый опыт, который передается через катание. И это как раз то, что у нее было. Плюс стабильность. Она, может быть, не шла на серьезный риск, но каталась очень ровно и за счет трудолюбия и таланта часто перекрывала чью-то гениальность. Это работало в ее пользу и неоднократно приводило к победам. Поэтому карьера у нее потрясающая - пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна. Многие в это не верят, но ее путь показывает: да, возможно", - отметила Журова.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.