Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 24.11.2025
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья - РИА Новости, 24.11.2025
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья
Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечивали продвижение штурмовых подразделений в ходе освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области,... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
РИА Новости
запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья

Российские операторы дронов помогли штурмовикам освободить Новое Запорожье

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечивали продвижение штурмовых подразделений в ходе освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жан-Бал".
По его словам, перед бойцами стояла задача провести разведку маршрутов выдвижения и выявить огневые точки ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Поступила задача провести разведку для наших десяти штурмовиков. Мы выявляли позиции противника, и тем самым также наносили огневое воздействие — поражали выявленные точки", — сообщил он.
Оператор отметил, что корректировка с воздуха позволила штурмовым группам безопаснее подходить к целям.
"Мы подсказывали, с какой стороны лучше подойти, где находится противник, что он делает. Это серьёзно облегчило путь нашим штурмовикам", — рассказал "Жан-Бал".
Он добавил, что беспилотчики работали и ночью, контролируя возможные попытки контратаки.
"Мы дежурили в ночь, чтобы противник не подошёл к нашим ребятам и не попытался контратаковать", — отметил оператор.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
