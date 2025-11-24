Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечивали продвижение штурмовых подразделений в ходе освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жан-Бал".

По его словам, перед бойцами стояла задача провести разведку маршрутов выдвижения и выявить огневые точки ВСУ

"Поступила задача провести разведку для наших десяти штурмовиков. Мы выявляли позиции противника, и тем самым также наносили огневое воздействие — поражали выявленные точки", — сообщил он.

Оператор отметил, что корректировка с воздуха позволила штурмовым группам безопаснее подходить к целям.

"Мы подсказывали, с какой стороны лучше подойти, где находится противник, что он делает. Это серьёзно облегчило путь нашим штурмовикам", — рассказал "Жан-Бал".

Он добавил, что беспилотчики работали и ночью, контролируя возможные попытки контратаки.