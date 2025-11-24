https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057031214.html
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья - РИА Новости, 24.11.2025
Боец рассказал об освобождении Нового Запорожья
Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечивали продвижение штурмовых подразделений в ходе освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области,... РИА Новости, 24.11.2025
запорожская область
Российские операторы дронов помогли штурмовикам освободить Новое Запорожье
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем ВС РФ обеспечивали продвижение штурмовых подразделений в ходе освобождения населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области, рассказал журналистам оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Жан-Бал".
По его словам, перед бойцами стояла задача провести разведку маршрутов выдвижения и выявить огневые точки ВСУ
.
"Поступила задача провести разведку для наших десяти штурмовиков. Мы выявляли позиции противника, и тем самым также наносили огневое воздействие — поражали выявленные точки", — сообщил он.
Оператор отметил, что корректировка с воздуха позволила штурмовым группам безопаснее подходить к целям.
"Мы подсказывали, с какой стороны лучше подойти, где находится противник, что он делает. Это серьёзно облегчило путь нашим штурмовикам", — рассказал "Жан-Бал".
Он добавил, что беспилотчики работали и ночью, контролируя возможные попытки контратаки.
"Мы дежурили в ночь, чтобы противник не подошёл к нашим ребятам и не попытался контратаковать", — отметил оператор.