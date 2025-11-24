Рейтинг@Mail.ru
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.11.2025
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец - РИА Новости, 24.11.2025
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец
Знание бурятского языка помогло бойцам группировки войск "Восток" освободить населенный пункт Новое Запорожье (Запорожская область), рассказал журналистам... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец

Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Знание бурятского языка помогло бойцам группировки войск "Восток" освободить населенный пункт Новое Запорожье (Запорожская область), рассказал журналистам стрелок с позывным "Кореец".
"Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще", — отметил "Кореец".
Он подчеркнул, что подобная тактика позволила бойцам скрытно обмениваться командами и маневрировать, не опасаясь перехвата переговоров.
Об освобождении Нового Запорожья в Запорожской области российской группировкой "Восток" Минобороны РФ сообщило ранее в субботу.
Заголовок открываемого материала