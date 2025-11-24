https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057030105.html
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец - РИА Новости, 24.11.2025
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец
Знание бурятского языка помогло бойцам группировки войск "Восток" освободить населенный пункт Новое Запорожье (Запорожская область), рассказал журналистам... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье, рассказал боец
Бурятский язык помог ВС России освободить Новое Запорожье
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Знание бурятского языка помогло бойцам группировки войск "Восток" освободить населенный пункт Новое Запорожье (Запорожская область), рассказал журналистам стрелок с позывным "Кореец".
"Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще", — отметил "Кореец".
Он подчеркнул, что подобная тактика позволила бойцам скрытно обмениваться командами и маневрировать, не опасаясь перехвата переговоров.
Об освобождении Нового Запорожья в Запорожской области
российской группировкой "Восток" Минобороны РФ сообщило ранее в субботу.