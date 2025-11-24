ВС России уничтожили орудие ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявило и уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Накануне в ходе несения боевого дежурства в воздушном пространстве на правом берегу Днепра оператором разведывательного БПЛА Zala 18-й армии было выявлено артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе. Полученные в ходе разведки координаты незамедлительно были переданы расчету "Ланцета". Буквально через несколько минут очередное артиллерийское орудие ВСУ было уничтожено ударом "Ланцета" на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Комплексы Zala и "Ланцет" активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как эффективное средство разведки, наведения, корректировки и уничтожения различных целей и объектов противника.
Подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрывая огневые позиции и передвижения техники и живой силы противника на правобережье Днепра в Херсонской области.