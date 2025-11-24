ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Подразделение беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявило и уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Комплексы Zala и "Ланцет" активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как эффективное средство разведки, наведения, корректировки и уничтожения различных целей и объектов противника.