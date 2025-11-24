https://ria.ru/20251124/spartak-2057184964.html
"Спартак" назовет трибуну домашней арены в честь Симоняна
"Спартак" назовет трибуну домашней арены в честь Симоняна
"Спартак" назовет трибуну домашней арены в честь Симоняна
Московский футбольный клуб "Спартак" сообщил о решении назвать трибуну "А" домашнего стадиона "Лукойл Арена" в честь лучшего бомбардира в истории команды Никиты
