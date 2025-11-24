Рейтинг@Mail.ru
12:20 24.11.2025
Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон об изменении НДС
Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон об изменении НДС
экономика, россия, совет федерации рф, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Сенаторы намерены рассмотреть закон на пленарном заседании палаты в среду, этот вопрос внесен в повестку.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога
00:13
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка, - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
Документ также ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
Кроме того, закон устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Документ предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Закон также вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
18 ноября, 15:49
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФЕвразийский экономический союз
 
 
