"Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество с китайскими СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
11:53 24.11.2025 (обновлено: 12:58 24.11.2025)
"Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество с китайскими СМИ
"Россия сегодня" намерена расширить сотрудничество с китайскими СМИ

Горностаев: "Россия сегодня" ведет активное взаимодействие с китайскими СМИ

СИАНЬ (Китай), 24 ноя - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" уже ведет активное и успешное взаимодействие с китайскими СМИ, намерена расширять сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты, заявил в понедельник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
"Наша медиагруппа "Россия сегодня", основными ресурсами которой являются агентства РИА Новости и Sputnik, в рамках подхода, который поддерживают руководители наших стран, активно сотрудничает с китайскими СМИ и освещает события российско-китайской повестки", - сказал Горностаев, выступая на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей в городе Сиань.
Он сообщил, что только с начала этого года опубликовано почти три тысячи новостей и статей о российской-китайских отношениях в сферах экономики и культуры для русскоязычной аудитории на ресурсах РИА Новости, столько же - на китайском и других 35 языках вещания Sputnik.
"По линии взаимодействия с китайскими СМИ идет активный обмен контентом, в том числе с главным информационным агентством Китая Синьхуа, Международной медиакорпорацией Китая, Китайским информационным агентством (КИА), газетами Кэцзи жибао и Хуанцю шибао, а также еженедельные обмены радиопередачами между Sputnik China и Пекинским радио и телевидением BRTV", - подчеркнул Горностаев.
Он добавил, что ресурсы медиагруппы "Россия Сегодня" открыты для дальнейшего информирования российской и китайской аудитории, содействия распространению информации о бизнесах Китая в России и России в Китае.
"Мы готовы и открыты к взаимодействию и со всеми другими китайскими СМИ, намерены обсудить сотрудничество с Телерадиокомпанией провинции Шэньси, управлением радио и телевидения провинции Хэйлунцзян, договориться об информационных обменах и совместных проектах", - отметил Горностаев.
Вместе с тем он указал на то, что в эти дни наблюдается новый пик активности в российско-китайских отношениях - только что прошел визит в Москву премьера Госсовета КНР Ли Цяна, состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, достигнуты важные договоренности в торгово-экономической сфере, при этом для развития бизнес связей, туристических и гуманитарных важнейшим событием стало введение безвизового режима между нашими странами.
"Еще раз скажу, что наша медиагруппа в лице агентств Sputnik и РИА Новости как, уверен, и все российские СМИ будут готовы содействовать продвижению взаимовыгодных отношений, всеми нашими ресурсами. Мы открыты к обсуждению совместных проектов с государственными и коммерческими организациями, средствами массовой информации", - заключил заместитель генерального директора медиагруппы.
По словам Горностаева, "отрадно, что руководство России и Китая постоянно демонстрирует внимание к нашей работе".
Он напомнил, что в этом году министр иностранных дел Китая Ван И дал широкое развернутое интервью РИА Новости, а в 2023 году накануне визита председателя КНР агентство совместно с "Российской газетой" удостоилось чести опубликовать его программную статью о российско-китайских отношениях, что было новым свидетельством того огромного внимания, которое руководство Китая уделяет работе СМИ и информационным обменам в медиа отрасли.
Президент России Владимир Путин также уделяет большое внимание сотрудничеству СМИ РФ и КНР, ранее в этом году глава государства отмечал, что "российско-китайское сотрудничество в медиасфере развивается весьма активно и успешно, служит еще более заметной составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином".
Российский лидер нередко выступает в китайских СМИ, в мае 2024 года и в августе этого года в преддверии своих визитов в КНР он давал большие интервью китайскому государственному агентству Синьхуа.
VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие коло пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
КитайРоссияСианьДмитрий ГорностаевЛи ЦянВладимир ПутинЭкономика
 
 
