Младенческая смертность в Подмосковье сократилась почти втрое

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Младенческая смертность в Московской области за 10 лет сократилась почти втрое благодаря работе перинатальных центров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, проходит в понедельник в Москве.

"Дело в том, что еще 10 лет назад младенческая смертность, а значит и последствия от всего, что предполагает сопровождение мамы, они были очень недоудовлетворительные. В частности, в Московской области младенческая смертность в абсолютных цифрах была 450-500 смертей. Сейчас, для сравнения, когда работают перинатальные центры, это 170-180, год от года она балансируется", - сказал Воробьев в ходе пленарной сессии "Открыто для всех: общество равных возможностей".

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что около 80-90 тысяч будущих мам ежегодно проходят необходимые скрининговые исследования, направленные на предотвращение инвалидности у детей.

"Для Московской области все, что связано с инклюзивностью, с инвалидностью, это не какая-то периферия, это центр нашего внимания. И подтверждение тому - и значительные средства в региональном бюджете, и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается", - отметил Воробьев.