Рейтинг@Mail.ru
Сийярто набросился на Европу из-за Украины - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/siyyarto-2057169859.html
Сийярто набросился на Европу из-за Украины
Сийярто набросился на Европу из-за Украины - РИА Новости, 24.11.2025
Сийярто набросился на Европу из-за Украины
Страны Европейского союза планируют вновь сорвать мирное соглашение по Украине, предложенное администрацией Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:32:00+03:00
2025-11-24T15:32:00+03:00
петер сийярто
в мире
украина
москва
европа
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20251123/sijjarto-2056958890.html
https://ria.ru/20251123/evropa-2056957340.html
https://ria.ru/20251124/vengriya-2057141781.html
украина
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петер сийярто, в мире, украина, москва, европа, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Петер Сийярто, В мире, Украина, Москва, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сийярто набросился на Европу из-за Украины

Сийярто заявил о намерении ЕС сорвать мирный план по Украине

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Страны Европейского союза планируют вновь сорвать мирное соглашение по Украине, предложенное администрацией Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.
"Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые лидеры Западной Европы пытаются его заблокировать", — заявил Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Сийярто объяснил, почему Украина обязана принять мирный план США
Вчера, 17:22
По его словам, принять этот план — "разумный и гуманный выбор" каждого европейского политика.
В США разработали план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Нельзя говорить о безопасности в Европе без России, заявил Сийярто
Вчера, 17:14
По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России. Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Орбан поучаствует в саммите ЕС удаленно
14:12
 
Петер СийяртоВ миреУкраинаМоскваЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала