Сийярто набросился на Европу из-за Украины

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Страны Европейского союза планируют вновь сорвать мирное соглашение по Украине, предложенное администрацией Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.
"Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые лидеры Западной Европы пытаются его заблокировать", — заявил Сийярто.
По его словам, принять этот план — "разумный и гуманный выбор" каждого европейского политика.
По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России. Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.