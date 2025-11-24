В РАН сообщили о формировании зоны полярных сияний на широте Москвы

"Спутниками регистрируется быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях планеты. Магнитных бурь пока нет, то обычно они развиваются с запаздыванием в несколько часов. В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов ( Москва , Казань , Нижний Новгород )", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

"Корональная дыра на данный момент, откровенно говоря, ещё очень сильно не дошла до тех углов, с которых поток ветра должен был прийти к Земле. Это примерно 50 градусов к западу (налево) от центра видимого диска. Даже удивительно в этой связи смотреть на графики, но характер измерения скорости и плотности газа не оставляет сомнений в природе пришедшего к Земле быстрого потока: это плазма, родившаяся в корональной дыре. Посмотрим, что будет дальше", - добавили учёные.