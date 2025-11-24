https://ria.ru/20251124/siyaniya-2057248965.html
В РАН сообщили о формировании зоны полярных сияний на широте Москвы
В РАН сообщили о формировании зоны полярных сияний на широте Москвы - РИА Новости, 24.11.2025
В РАН сообщили о формировании зоны полярных сияний на широте Москвы
Зона полярных сияний, доходящая до широты Москвы, сформировалась в восточном полушарии, через несколько часов она может дойти до европейской части России,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:03:00+03:00
2025-11-24T20:03:00+03:00
2025-11-24T20:07:00+03:00
земля
москва
россия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96982/26/969822612_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_acc1e16f1b75cb2806c2e891edd8c152.jpg
https://ria.ru/20250902/rossija-2039217351.html
земля
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96982/26/969822612_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_63802946623bf20fd0e7d3b114058ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, москва, россия, российская академия наук
Земля, Москва, Россия, Российская академия наук
В РАН сообщили о формировании зоны полярных сияний на широте Москвы
ИКИ РАН: полярные сияния формируются в понедельник на широте Москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зона полярных сияний, доходящая до широты Москвы, сформировалась в восточном полушарии, через несколько часов она может дойти до европейской части России, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"Спутниками регистрируется быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях планеты. Магнитных бурь пока нет, то обычно они развиваются с запаздыванием в несколько часов. В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Уточняется, что центр интенсивности аврорального овала находится в Восточной Сибири
, в центральные европейские части страны он придёт через три-четыре часа. Однако нет никаких гарантий, что к этому времени ещё сохранится яркость сияний. В то же время, по оценкам учёных, для этого "хорошие шансы присутствуют".
В лаборатории объяснили, что причиной сияний стало воздействие корональной дыры на Солнце, которое ранее было недооценено..
"Корональная дыра на данный момент, откровенно говоря, ещё очень сильно не дошла до тех углов, с которых поток ветра должен был прийти к Земле. Это примерно 50 градусов к западу (налево) от центра видимого диска. Даже удивительно в этой связи смотреть на графики, но характер измерения скорости и плотности газа не оставляет сомнений в природе пришедшего к Земле быстрого потока: это плазма, родившаяся в корональной дыре. Посмотрим, что будет дальше", - добавили учёные.