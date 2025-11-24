https://ria.ru/20251124/situatsija-2057180859.html
МВД Польши рассказало о ситуации на границе с Белоруссией
Ситуация на польско-белорусской границе улучшилась и открытие двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) прошло спокойно, заявил журналистам... РИА Новости, 24.11.2025
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Ситуация на польско-белорусской границе улучшилась и открытие двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) прошло спокойно, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Процесс открытия дополнительных пограничных переходов в Подляском воеводстве
прошел очень-очень спокойно. Мы не фиксируем там никаких инцидентов. В последнее время меньше давление, если речь идет о нелегальной миграции на нашей польско-белорусской границе", - сказал Кервиньский.
Он отметил, что за последние сутки было зафиксировано лишь 17 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии
в Польшу
, тогда как ранее в некоторые дни число нелегалов составляло несколько сотен.
"Так что, мы видим, что это давление снижается. Надеемся, что так будет и далее", - заключил польский министр.
Польша 17 ноября открыла два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией.
До этого на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы
работал лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи - Кукурыки") и один - для легкового ("Брест – Тересполь"). Последним был закрыт пункт пропуска в Бобровниках – это случилось 9 февраля 2023 года, после того как в Белоруссии к лишению свободы приговорили журналиста, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. В ноябре 2021 года из-за миграционного кризиса на границе был закрыт соседний автомобильный переход в Кузнице.