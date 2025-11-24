МВД Польши рассказало о ситуации на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Ситуация на польско-белорусской границе улучшилась и открытие двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) прошло спокойно, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Так что, мы видим, что это давление снижается. Надеемся, что так будет и далее", - заключил польский министр.