Рейтинг@Mail.ru
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 24.11.2025 (обновлено: 14:58 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/siriya-2057158373.html
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией - РИА Новости, 24.11.2025
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
Силы внутренней безопасности Сирии вступили в бой с вооруженной группировкой на севере Латакии, сообщает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:56:00+03:00
2025-11-24T14:58:00+03:00
в мире
латакия (город)
сирия
тартус (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc54269c100fa8d81d44ffec22a219b.jpg
https://ria.ru/20251120/izrail-2056416879.html
https://ria.ru/20251116/israelkats-2055296975.html
латакия (город)
сирия
тартус (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d631c2a86848d84312100692b1d450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латакия (город), сирия, тартус (мухафаза)
В мире, Латакия (город), Сирия, Тартус (мухафаза)
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией

Syria TV: вооруженное столкновение произошло на севере Латакии

© AP Photo / Omar AlbamСирийские силы безопасности в Латакии
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирийские силы безопасности в Латакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Силы внутренней безопасности Сирии вступили в бой с вооруженной группировкой на севере Латакии, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Боестолкновение в деревне Бадруссия к северу от Латакии произошло между бойцами внутренней службой безопасности провинции и вооруженными боевиками", - передает телеканал.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
20 ноября, 19:44
На северо-западе Сирии вооруженные группировки периодически совершают нападения на местное население, в сентябре 2025 года боевики организовали погромы в двух деревнях сирийской провинции Хама, 23 ноября служба внутренней безопасности Сирии заявила о введении комендантского часа в городе Хомс, после убийства супружеской пары в собственном доме на окраине города. В заявлении отмечалось, что убийство могло быть совершенно с целью разжечь межконфессиональный конфликт в регионе.
Напряженная ситуация в регионе сохраняется на протяжении длительного времени. Шестого марта в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули ожесточённые боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны, и вооружёнными формированиями, выступающими против новой власти, с другой. Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Власти в Дамаске сформировали независимую комиссию, чтобы расследовать события на побережье.
Жертвами вооруженного конфликта на сирийском побережье стали почти 1,5 тысячи человек, включая 90 женщин, сообщал в июле глава комиссии по расследованию событий Джумаа Аль-Анзи на пресс-конференции в Дамаске. По итогам расследования также было зафиксировано 480 случаев поджога жилых домов и торговых площадей. В ходе вооружённых боестолкновений были убиты 238 сотрудников службы безопасности и военнослужащих.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ не покинет территорию Сирии
16 ноября, 14:30
 
В миреЛатакия (город)СирияТартус (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала