В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией

Жертвами вооруженного конфликта на сирийском побережье стали почти 1,5 тысячи человек, включая 90 женщин, сообщал в июле глава комиссии по расследованию событий Джумаа Аль-Анзи на пресс-конференции в Дамаске. По итогам расследования также было зафиксировано 480 случаев поджога жилых домов и торговых площадей. В ходе вооружённых боестолкновений были убиты 238 сотрудников службы безопасности и военнослужащих.