В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией

БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Силы внутренней безопасности Сирии вступили в бой с вооруженной группировкой на севере Латакии, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Боестолкновение в деревне Бадруссия к северу от Латакии произошло между бойцами внутренней службой безопасности провинции и вооруженными боевиками", - передает телеканал.
На северо-западе Сирии вооруженные группировки периодически совершают нападения на местное население, в сентябре 2025 года боевики организовали погромы в двух деревнях сирийской провинции Хама, 23 ноября служба внутренней безопасности Сирии заявила о введении комендантского часа в городе Хомс, после убийства супружеской пары в собственном доме на окраине города. В заявлении отмечалось, что убийство могло быть совершенно с целью разжечь межконфессиональный конфликт в регионе.
Напряженная ситуация в регионе сохраняется на протяжении длительного времени. Шестого марта в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули ожесточённые боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны, и вооружёнными формированиями, выступающими против новой власти, с другой. Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Власти в Дамаске сформировали независимую комиссию, чтобы расследовать события на побережье.
Жертвами вооруженного конфликта на сирийском побережье стали почти 1,5 тысячи человек, включая 90 женщин, сообщал в июле глава комиссии по расследованию событий Джумаа Аль-Анзи на пресс-конференции в Дамаске. По итогам расследования также было зафиксировано 480 случаев поджога жилых домов и торговых площадей. В ходе вооружённых боестолкновений были убиты 238 сотрудников службы безопасности и военнослужащих.