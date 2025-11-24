Симоньян выразила соболезнования после смерти Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, отметив, что он прожил "потрясающую жизнь".