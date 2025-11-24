Рейтинг@Mail.ru
Симоньян выразила соболезнования после смерти Симоняна
11:34 24.11.2025
Симоньян выразила соболезнования после смерти Симоняна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Симоньян выразила соболезнования после смерти Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, отметив, что он прожил "потрясающую жизнь".
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Ох, Никита Палыч. Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году. Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном. Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью
Футбол Маргарита Симоньян Никита Симонян Российский футбольный союз (РФС) Спартак Москва
 
