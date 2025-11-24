Рейтинг@Mail.ru
Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа
11:25 24.11.2025 (обновлено: 11:33 24.11.2025)
Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа
Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа
Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян стал гордостью армянского народа, обеспечив в качестве тренера ереванского "Арарата" победы клуба в... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Новости
спорт, никита симонян, арарат (москва), спартак москва, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Арарат (Москва), Спартак Москва, Российский футбольный союз (РФС)
Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа

Глава федерации футбола Армении Меликбекян назвал Симоняна гордостью народа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Никита Симонян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян стал гордостью армянского народа, обеспечив в качестве тренера ереванского "Арарата" победы клуба в чемпионате и Кубке СССР, заявил президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Его имя на протяжении десятилетий было для нас синонимом самой игры в футбол. Никита Симонян всегда сиял, блистал как футболист, тренер и функционер, вписав свое имя золотыми буквами в историю армянского и советского футбола. Благодаря его руководству он подарил армянским болельщикам победы "Арарата-73", став гордостью целого народа", - сказал Меликбекян.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Тарасова назвала Симоняна выдающейся личностью
24 ноября, 11:07
По его словам, особого восхищения заслуживает то, что Симонян до последних дней жизни был вовлечен в футбольные будни, работал и был предан игре, постоянно демонстрируя свою поразительную скромность и силу духа. "Футбольное наследие и личные качества Никиты Симоняна останутся постоянным примером самых высоких спортивных и человеческих ценностей. От имени федерации футбола Армении, армянской футбольной семьи выражаю глубокие соболезнования семье Никиты Симоняна, друзьям и всем, кто был связан с его именем и делом", - - говорится в заявлении.
Симонян являлся олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07
 
