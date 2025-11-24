Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян стал гордостью армянского народа, обеспечив в качестве тренера ереванского "Арарата" победы клуба в чемпионате и Кубке СССР, заявил президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Его имя на протяжении десятилетий было для нас синонимом самой игры в футбол. Никита Симонян всегда сиял, блистал как футболист, тренер и функционер, вписав свое имя золотыми буквами в историю армянского и советского футбола. Благодаря его руководству он подарил армянским болельщикам победы "Арарата-73", став гордостью целого народа", - сказал Меликбекян.
По его словам, особого восхищения заслуживает то, что Симонян до последних дней жизни был вовлечен в футбольные будни, работал и был предан игре, постоянно демонстрируя свою поразительную скромность и силу духа. "Футбольное наследие и личные качества Никиты Симоняна останутся постоянным примером самых высоких спортивных и человеческих ценностей. От имени федерации футбола Армении, армянской футбольной семьи выражаю глубокие соболезнования семье Никиты Симоняна, друзьям и всем, кто был связан с его именем и делом", - - говорится в заявлении.
Симонян являлся олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
