Глава федерации футбола Армении назвал Симоняна гордостью армянского народа

"Его имя на протяжении десятилетий было для нас синонимом самой игры в футбол. Никита Симонян всегда сиял, блистал как футболист, тренер и функционер, вписав свое имя золотыми буквами в историю армянского и советского футбола. Благодаря его руководству он подарил армянским болельщикам победы "Арарата-73", став гордостью целого народа", - сказал Меликбекян.

По его словам, особого восхищения заслуживает то, что Симонян до последних дней жизни был вовлечен в футбольные будни, работал и был предан игре, постоянно демонстрируя свою поразительную скромность и силу духа. "Футбольное наследие и личные качества Никиты Симоняна останутся постоянным примером самых высоких спортивных и человеческих ценностей. От имени федерации футбола Армении, армянской футбольной семьи выражаю глубокие соболезнования семье Никиты Симоняна, друзьям и всем, кто был связан с его именем и делом", - - говорится в заявлении.