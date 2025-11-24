Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и Кубка страны по футболу начнутся с минуты молчания и будут посвящены олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).