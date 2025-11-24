https://ria.ru/20251124/simonyan-2057048031.html
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
Ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и Кубка страны по футболу начнутся с минуты молчания и будут посвящены олимпийскому чемпиону 1956... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
