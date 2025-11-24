Рейтинг@Mail.ru
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
09:27 24.11.2025
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и Кубка страны по футболу начнутся с минуты молчания и будут посвящены олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
