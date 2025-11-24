Рейтинг@Mail.ru
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
Футбол
 
00:13 24.11.2025 (обновлено: 00:45 24.11.2025)
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона РИА Новости Спорт, 24.11.2025
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
В Telegram-канале РФС аватар был сменен на траурный. Также на официальном сайте организации были приглушены все цвета. "Ушел из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет", - говорится в сообщении РФС.
"Не стало Никиты Павловича Симоняна. Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать", - сообщается в заявлении РПЛ.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.
