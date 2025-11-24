https://ria.ru/20251124/simonyan-2057014951.html
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T00:13:00+03:00
2025-11-24T00:13:00+03:00
2025-11-24T00:45:00+03:00
футбол
никита симонян
спартак москва
российский футбольный союз (рфс)
международный олимпийский комитет (мок)
российская премьер-лига (рпл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_b6d45ad87e665e5fdb1b8dcf12865057.jpg
/20251121/eliseev-2056675565.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_114:0:1778:1248_1920x0_80_0_0_f32ac8f5409da37e1b092796041208ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита симонян, спартак москва, российский футбольный союз (рфс), международный олимпийский комитет (мок), российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Никита Симонян, Спартак Москва, Российский футбольный союз (РФС), Международный олимпийский комитет (МОК), Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
В Telegram-канале РФС аватар был сменен на траурный. Также на официальном сайте организации были приглушены все цвета. "Ушел из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет", - говорится в сообщении РФС.
«
"Не стало Никиты Павловича Симоняна. Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать", - сообщается в заявлении РПЛ.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.