РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) в официальных Telegram-каналах выразили соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

В Telegram-канале РФС аватар был сменен на траурный. Также на официальном сайте организации были приглушены все цвета. "Ушел из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде было 99 лет", - говорится в сообщении РФС.

« "Не стало Никиты Павловича Симоняна. Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать", - сообщается в заявлении РПЛ.

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).