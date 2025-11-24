Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похороны олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.