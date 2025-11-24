Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похороны олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Как сообщил источник, дата похорон будет определена позднее. Ранее в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили РИА Новости, что церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" - домашнем стадионе "Спартака".
Ранее стало известно, что игроки команд Российской премьер-лиги (РПЛ) выйдут на матчи 17-го тура с траурными повязками, также как и футболисты клубов-участников ближайшего раунда пути РПЛ и регионов Кубка России. Игры РПЛ, Кубка страны и ФНЛ начнутся с минуты молчания и будут посвящены экс-нападающему "Спартака".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.
