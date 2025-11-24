Рейтинг@Mail.ru
Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:09 24.11.2025 (обновлено: 13:14 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/simonjan-2057123891.html
Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Похороны олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T13:09:00+03:00
2025-11-24T13:14:00+03:00
футбол
спорт
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19532/28/195322841_0:344:2856:1951_1920x0_80_0_0_ec7ebc4f7712f0b1677293d5b4c92805.jpg
/20251124/malyshev-2057115970.html
/20251124/karpin-2057102716.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19532/28/195322841_179:0:2846:2000_1920x0_80_0_0_e12804be359a07fb31e266adf27d1139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), спартак москва
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС), Спартак Москва
Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

Олимпийского чемпиона Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Похороны олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Как сообщил источник, дата похорон будет определена позднее. Ранее в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили РИА Новости, что церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" - домашнем стадионе "Спартака".
Ранее стало известно, что игроки команд Российской премьер-лиги (РПЛ) выйдут на матчи 17-го тура с траурными повязками, также как и футболисты клубов-участников ближайшего раунда пути РПЛ и регионов Кубка России. Игры РПЛ, Кубка страны и ФНЛ начнутся с минуты молчания и будут посвящены экс-нападающему "Спартака".
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Малышев назвал Симоняна "нравственным эталоном спартаковца"
24 ноября, 12:45
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА). Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.
Валерий Карпин, Виталий Кафанов и тренерский штаб сборной России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России
24 ноября, 12:16
 
ФутболСпортНикита СимонянРоссийский футбольный союз (РФС)Спартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала