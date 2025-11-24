Прощание с Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября в ее родном Театре Сатиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

« "Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры, для всех тех, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, друзья и коллеги по цеху говорят о Шарыкиной как о верном и надёжном друге, невероятно щедром человеке широкой души.

Ее яркая творческая биография насчитывает более 70 ролей в театре и кино. Шарыкиной с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц. "Кабачок 13 стульев", "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в "Золотой фонд" Театра Сатиры, добавили в пресс-службе.

"Для меня театр — это все! Это мой дом. Моей отдушиной, моим счастьем всей жизни был театр", - говорила сама актриса, чьи слова приводятся в сообщении.