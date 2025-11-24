https://ria.ru/20251124/sharykina-2057247480.html
Прощание с Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября
Прощание с Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября - РИА Новости, 24.11.2025
Прощание с Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября
Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября в ее родном Театре Сатиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:00:00+03:00
2025-11-24T20:00:00+03:00
2025-11-24T20:00:00+03:00
культура
россия
театр сатиры (москва)
москва
новости культуры
валентина шарыкина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057102102_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_4bc7cdf05f35b899fcd4409042f90934.jpg
https://ria.ru/20251124/sharykina-2057087214.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057102102_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_a8fa882c94c777770533017878d256de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, театр сатиры (москва), москва, новости культуры, валентина шарыкина, общество
Культура, Россия, Театр сатиры (Москва), Москва, Новости культуры, Валентина Шарыкина, Общество
Прощание с Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября
Прощание с заслуженной артисткой Шарыкиной пройдет в Театре Сатиры 26 ноября
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной пройдет 26 ноября в ее родном Театре Сатиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры, для всех тех, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, друзья и коллеги по цеху говорят о Шарыкиной как о верном и надёжном друге, невероятно щедром человеке широкой души.
Ее яркая творческая биография насчитывает более 70 ролей в театре и кино. Шарыкиной с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц. "Кабачок 13 стульев", "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в "Золотой фонд" Театра Сатиры, добавили в пресс-службе.
"Для меня театр — это все! Это мой дом. Моей отдушиной, моим счастьем всей жизни был театр", - говорила сама актриса, чьи слова приводятся в сообщении.
Панихида состоится в фойе Театра Сатиры.