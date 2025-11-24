Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Четыре истребителя в ночь на 24 ноября были подняты для наблюдения воздушной обстановки у границы Румынии с Украиной, сообщило румынское министерство национальной обороны.
"Системы радиолокационного контроля засекли воздушные цели в направлении Измаила, и два истребителя Eurofighter Typhoon союзников Германии из состава усиленной боевой службы воздушной полиции были подняты в воздух для мониторинга воздушной обстановки. Вторжений беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было, и истребитель Eurofighter Typhoon вернулся на 57-ю авиабазу в 01:01 (02:01 по мск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Поясняется, что чуть позже, после обнаружения воздушных целей в 30 километрах к северу от острова Змеиный два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет. "Вторжений беспилотников в национальное воздушное пространство зафиксировано не было, и в 03:51 (04:51 по мск – ред.) самолеты F-16 вернулись на 86-ю авиабазу", - подчеркивается в сообщении.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.