Рейтинг@Mail.ru
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rumynija-2057099117.html
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы - РИА Новости, 24.11.2025
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы
Четыре истребителя в ночь на 24 ноября были подняты для наблюдения воздушной обстановки у границы Румынии с Украиной, сообщило румынское министерство... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:08:00+03:00
2025-11-24T12:08:00+03:00
в мире
румыния
украина
германия
нато
eurofighter typhoon
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100572/46/1005724647_0:26:801:476_1920x0_80_0_0_4b9f6808daac8ed16c2a34861c179b54.jpg
https://ria.ru/20251119/rumyniya-2055887319.html
https://ria.ru/20251115/rumyniya-2055105788.html
румыния
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100572/46/1005724647_28:0:695:500_1920x0_80_0_0_3cda156b4191d5c8d2ca66425d7f7df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, украина, германия, нато, eurofighter typhoon, f-16
В мире, Румыния, Украина, Германия, НАТО, Eurofighter Typhoon, F-16
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы

Румыния подняла 4 истребителя для мониторинга обстановки у границы с Украиной

© Фото : Bundesheer/Markus ZinnerИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Четыре истребителя в ночь на 24 ноября были подняты для наблюдения воздушной обстановки у границы Румынии с Украиной, сообщило румынское министерство национальной обороны.
"Системы радиолокационного контроля засекли воздушные цели в направлении Измаила, и два истребителя Eurofighter Typhoon союзников Германии из состава усиленной боевой службы воздушной полиции были подняты в воздух для мониторинга воздушной обстановки. Вторжений беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было, и истребитель Eurofighter Typhoon вернулся на 57-ю авиабазу в 01:01 (02:01 по мск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Военнослужащие армии Румынии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет
19 ноября, 03:14
Поясняется, что чуть позже, после обнаружения воздушных целей в 30 километрах к северу от острова Змеиный два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет. "Вторжений беспилотников в национальное воздушное пространство зафиксировано не было, и в 03:51 (04:51 по мск – ред.) самолеты F-16 вернулись на 86-ю авиабазу", - подчеркивается в сообщении.
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства
15 ноября, 01:47
 
В миреРумынияУкраинаГерманияНАТОEurofighter TyphoonF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала