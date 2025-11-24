Рейтинг@Mail.ru
Рубио покинул Женеву после встреч по Украине, сообщили СМИ
10:13 24.11.2025 (обновлено: 10:55 24.11.2025)
Рубио покинул Женеву после встреч по Украине, сообщили СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио покинул Женеву и возвращается в Вашингтон после встреч, посвященных мирному плану для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 24.11.2025
в мире
женева (город)
украина
сша
марко рубио
женева (город)
украина
сша
в мире, женева (город), украина, сша, марко рубио
В мире, Женева (город), Украина, США, Марко Рубио
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио покинул Женеву и возвращается в Вашингтон после встреч, посвященных мирному плану для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
По данным телеканала, Рубио дал понять, что обсуждения на техническом уровне продолжатся, поскольку "у нас есть специалисты самого разного уровня, которые работают над этим на постоянной основе и полностью вовлечены в это".
Госсекретарь также выразил оптимизм в отношении того, "цель будет достигнута в очень разумные сроки, очень скоро".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
В миреЖенева (город)УкраинаСШАМарко Рубио
 
 
