Рубио покинул Женеву после встреч по Украине, сообщили СМИ
Рубио покинул Женеву после встреч по Украине, сообщили СМИ
Рубио покинул Женеву после встреч по Украине, сообщили СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио покинул Женеву и возвращается в Вашингтон после встреч, посвященных мирному плану для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:13:00+03:00
2025-11-24T10:13:00+03:00
2025-11-24T10:55:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
сша
марко рубио
женева (город)
украина
сша
Новости
ru-RU
В мире, Женева (город), Украина, США, Марко Рубио
