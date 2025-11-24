Рейтинг@Mail.ru
Генерал-майор стал министром спорта Ростовской области
14:41 24.11.2025 (обновлено: 14:43 24.11.2025)
Генерал-майор стал министром спорта Ростовской области
юрий слюсарь
спорт
2025
Новости
юрий слюсарь , спорт
Юрий Слюсарь , Спорт
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Министром по физической культуре и спорту Ростовской области назначен Алексей Обвинцев, который ранее работал начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а позже - заместителем директора департамента Минспорта РФ, сообщило правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы о назначении руководителей двух региональных ведомств", - говорится в сообщении.

На должность министра по физической культуре и спорту назначен Алексей Обвинцев, который, согласно открытым данным, является генерал-майором ВС России. В 1986 году он окончил Новочеркасское высшее командное училище связи, а в 1992 году - Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.
Долгие годы Обвинцев возглавлял кафедру физподготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи, затем 10 лет трудился начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, был профессором кафедры Петербургской военно-космической академии Можайского. С 2020 года работал в должности замдиректора департамента Минспорта РФ. С 2022 года возглавлял Смоленский государственный университет спорта.
Также указом губернатора министром здравоохранения Ростовской области назначен Наири Варданян, работавший с октября заместителем министра здравоохранения Ростовской области.
Варданян окончил Ростовский государственный медуниверситет, имеет также экономическое образование. До назначения в региональное ведомство несколько лет работал главным врачом городской поликлиники №1 Ростова-на-Дону, до этого трудился в городском управлении здравоохранения Ростова-на-Дону.
Развитие спорта в новых регионах России обсудили в Ростове-на-Дону
26 марта 2024, 13:47
 
Юрий Слюсарь
Спорт
 
