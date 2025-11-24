Генерал-майор стал министром спорта Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Министром по физической культуре и спорту Ростовской области назначен Алексей Обвинцев, который ранее работал начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а позже - заместителем директора департамента Минспорта РФ, сообщило правительство региона.