"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков - РИА Новости, 24.11.2025
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков,... РИА Новости, 24.11.2025
россия
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать товарные знаки "Стрипсы" и "Чикен"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО".
Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ
. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.