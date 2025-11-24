Рейтинг@Mail.ru
16:31 24.11.2025
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать несколько товарных знаков
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Вкусно и точка"
Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
"Вкусно и точка". Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Стрипсы", "Чикен", а также еще ряд других товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявки на регистрацию знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс" были поданы 21 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО".
Под соответствующими товарными знаками сеть хочет продавать блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое, напитки, омлеты, а также оказывать услуги кафе.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
