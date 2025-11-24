Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

"Наша страна является надежным и ответственным партнером, в том числе в вопросах энергетического взаимодействия. Мы не отказываемся от своих обязательств, соблюдаем все договоренности, рассчитываем на взаимность и со стороны наших партнеров, но при этом заставлять, принуждать кого-либо к сотрудничеству с нами не собираемся", - сказал Станиславов.