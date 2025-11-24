Рейтинг@Mail.ru
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rossija-2057040750.html
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2025
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:25:00+03:00
2025-11-24T08:25:00+03:00
венгрия
россия
москва
виктор орбан
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20251123/posol-2056885398.html
https://ria.ru/20251122/vengrija-2056752852.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, москва, виктор орбан, мвф
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, МВФ
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол

Посол Станиславов: поставки газа РФ по долгосрочным контрактам выгодны Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Наша страна является надежным и ответственным партнером, в том числе в вопросах энергетического взаимодействия. Мы не отказываемся от своих обязательств, соблюдаем все договоренности, рассчитываем на взаимность и со стороны наших партнеров, но при этом заставлять, принуждать кого-либо к сотрудничеству с нами не собираемся", - сказал Станиславов.
Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Практика "отмены русской культуры" в Венгрии не приживается, заявил посол
Вчера, 07:22
По его словам, между Россией и Венгрией действуют контракты на поставку природного газа, которые выгодны для венгерских потребителей, что "подтверждается заявлениями властей", поскольку иначе "вряд ли бы они их заключали".
"Российский природный газ, поставляемый сюда на предсказуемых условиях, очевидно, является более надежным источником энергоснабжения страны, нежели подверженные рыночной конъюнктуре спотовые сделки по закупке СПГ", - отметил глава российской дипмиссии.
"Если же наши партнеры, независимо от их политических взглядов, с этим не согласны, то переубеждать их бессмысленно, поскольку в таком случае понятно, что они руководствуются не здравым смыслом, а какими-то иными соображениями, не отражающими интересы собственного народа", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр сотрудничества Москвы и Будапешта в энергетике в случае смены власти в Венгрии.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около десяти миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Венгрия поддержала план США по Украине
22 ноября, 07:08
 
ВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала