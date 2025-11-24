https://ria.ru/20251124/rossija-2057040750.html
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2025
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:25:00+03:00
2025-11-24T08:25:00+03:00
2025-11-24T08:25:00+03:00
венгрия
россия
москва
виктор орбан
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20251123/posol-2056885398.html
https://ria.ru/20251122/vengrija-2056752852.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, москва, виктор орбан, мвф
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, МВФ
Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, заявил посол
Посол Станиславов: поставки газа РФ по долгосрочным контрактам выгодны Венгрии
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Наша страна является надежным и ответственным партнером, в том числе в вопросах энергетического взаимодействия. Мы не отказываемся от своих обязательств, соблюдаем все договоренности, рассчитываем на взаимность и со стороны наших партнеров, но при этом заставлять, принуждать кого-либо к сотрудничеству с нами не собираемся", - сказал Станиславов.
По его словам, между Россией
и Венгрией
действуют контракты на поставку природного газа, которые выгодны для венгерских потребителей, что "подтверждается заявлениями властей", поскольку иначе "вряд ли бы они их заключали".
"Российский природный газ, поставляемый сюда на предсказуемых условиях, очевидно, является более надежным источником энергоснабжения страны, нежели подверженные рыночной конъюнктуре спотовые сделки по закупке СПГ", - отметил глава российской дипмиссии.
"Если же наши партнеры, независимо от их политических взглядов, с этим не согласны, то переубеждать их бессмысленно, поскольку в таком случае понятно, что они руководствуются не здравым смыслом, а какими-то иными соображениями, не отражающими интересы собственного народа", - сказал посол, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр сотрудничества Москвы
и Будапешта
в энергетике в случае смены власти в Венгрии.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан
заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ
, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около десяти миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.