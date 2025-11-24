Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о птичьем гриппе в США
08:07 24.11.2025 (обновлено: 08:13 24.11.2025)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о птичьем гриппе в США
сша
россия
вашингтон (штат)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
США, Россия, Вашингтон (штат), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
США, Россия, Вашингтон (штат), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N5 в США, ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем ведомства, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Министерство здравоохранения Вашингтона сообщало 15 ноября, что местный житель заразился птичьим гриппом штамма H5N5. По данным ведомства, это был первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека. Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, были источником заражения. Минздрав штата 22 ноября сообщил, что мужчина скончался.
Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Германии забили более 500 тысяч птиц из-за гриппа
27 октября, 17:23
"Специалисты Роспотребнадзора мониторят информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 – первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1 – к кладе 2.3.4.4b", - сообщили там.
В ведомстве уточнили, что вирус гриппа H5N5 регулярно выявляется в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде, в основном среди диких птиц. Однако зарегистрированы также случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих (лисы, тюлени и другие), в том числе в 2025 году.
"Риск межвидового перехода для данного варианта вируса сохраняется. Тем не менее случаев передачи вируса между млекопитающими ещё не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора находится в состоянии постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5, подчеркнули в ведомстве. Используемые диагностические тест-системы имеют высокую чувствительность и специфичность, что позволяет выявлять все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц
28 февраля, 14:38
"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Научные организации ведомства участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и ведут углубленное изучение их эпидемического и пандемического потенциала", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей. На пунктах пропуска через государственную границу применяется автоматизированная информационная система "Периметр", позволяющая анализировать информацию и выявлять граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний.
Профилактические мероприятия против птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5
22 ноября, 13:34
 
