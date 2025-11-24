Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о птичьем гриппе в США

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N5 в США, ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем ведомства, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Министерство здравоохранения Вашингтона сообщало 15 ноября, что местный житель заразился птичьим гриппом штамма H5N5. По данным ведомства, это был первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека. Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, были источником заражения. Минздрав штата 22 ноября сообщил, что мужчина скончался.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторят информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 – первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1 – к кладе 2.3.4.4b", - сообщили там.

В ведомстве уточнили, что вирус гриппа H5N5 регулярно выявляется в некоторых странах Европы , а также в США и Канаде , в основном среди диких птиц. Однако зарегистрированы также случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих (лисы, тюлени и другие), в том числе в 2025 году.

"Риск межвидового перехода для данного варианта вируса сохраняется. Тем не менее случаев передачи вируса между млекопитающими ещё не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора находится в состоянии постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе варианта H5N5, подчеркнули в ведомстве. Используемые диагностические тест-системы имеют высокую чувствительность и специфичность, что позволяет выявлять все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5.

"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Научные организации ведомства участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и ведут углубленное изучение их эпидемического и пандемического потенциала", - сообщили в Роспотребнадзоре.